Trump'ın koronavirüs tedavisi için tavsiye ettiği ilacı içen adam hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta tarafından koronavirüs için olası bir tedavi yöntemi olarak klorokin kullanma tavsiyesinde bulundu.

ABD Başkanı yaptığı paylaşımda, "Hydroxychloroquine ve Azithromycin birlikte alındığı taktirde dünya tıp tarihinde çığır açan bir yere gelme şansına sahip. Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) dağları yerinden oynattı. Teşekkürler. Antimikrop Ajansı Uluslararası Dergisi'ne göre Hydroxychloroquine, Azithromycin ile birlikte daha etkili oluyor. Umarım bu ilaçların ikisi de ivedi bir şekilde piyasaya sürülür. İnsanlar ölüyor, acele edin, Tanrı herkesi korusun." ifadelerini kullandı.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020

Eşini kaybetti kendi yoğun bakımda

CNN'de yer alan haber göre, Trump'ın açıklaması üzerine Arizona'da yaşayan bir çift bu ilacı kullanmaya başladı. İlacı aldıktan yarım saat sonra yan etkileri sebebiyle hastaneye başvuran çiftten kadının tedavisi sürerken eşi hayatını kaybetti.

Banner Sağlık uzmanları, söz konusu ilacın yanı sıra diğer "uygun olmayan ilaçlar ve ev ürünleri"nin de bu virüsü tedavi etmek veya önlemek için alınmaması gerektiğini vurguladı.

Fransız ilaç devi Sanofi de daha önce koronavirüsün sıtma ilacıyla ortadan kaldırılabileceğini bildirmişti.

Dr. Daniel Brooks yaptığı açıklamada, "COVID-19 çevresindeki belirsizlik göz önüne alındığında, insanların bu virüsü önlemek veya tedavi etmek için yeni yollar bulmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Ama kendi kendine ilaç içmek bunun yolu değil" dedi.

Yeni koronavirüsü önlemek veya tedavi etmek için henüz onaylanmış bir ilaç yok. Koronavirüsü önlemek için kendi kendine ilaç tedavisi tehlikeli ve muhtemelen ölümcül olabilir.

Koronavirüs ile enfekte olan hastaların, başkalarına bulaşma riskini önlemek için sadece bakım ve kendini izole etmesi gerekiyor.

İlaca dünya çapında ilgi arttı

Trump'ın paylaşımından sonra patent dışı ilaç üreten iki dev firma Teva ve Mylan, artan talep sonrası Hydroxychloroquine ilacının üretimini artıracaklarını açıklarken, iki firma da ABD hükümetine milyonlarca tablet hibe edeceğini duyurdu. Alman ilaç devi Bayer de klorokin üretimini hızlandırarak ABD'de satılmasına ilişkin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay bekleyeceklerini bildirdi.

İLACI BIRAKAN HASTA OLUYOR

Standart bir tedavi öngören Hydroxychloroquine, ABD'de deri veremi hastalığında kullanılan bir ilaç. Söz konusu ilaç vücuttaki organ dokularının zarar görmesini engelliyor. Ancak hastaların uzun bir süre Hydroxychloroquine kullanıp, bu ilacı almayı azaltması durumunda büyük ölçüde hasta oldukları biliniyor. İlacın içinde yer alan klorkin fosfat, akvaryumlarda balık tanklarını temizlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir katkı maddesi olarak da biliniyor.

