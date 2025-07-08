Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan Ukrayna'ya daha fazla silah gönderme kararı

Trump'tan Ukrayna'ya daha fazla silah gönderme kararı

11:528/07/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya savunma amaçlı daha fazla silah göndereceklerini ifade ederek, "Biraz daha silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'yu ağırladı. Görüşmenin ardından Netanyahu ile akşam yemeğine geçen Trump, yemekte yaptığı kısa açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın şiddetlenen saldırılarına karşı savunma amaçlı daha fazla silah göndereceğini söyledi. Ukrayna'ya desteklerinin süreceği sinyalini veren Trump, "Biraz daha silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler. Şu anda çok ağır darbe alıyorlar. Daha fazla silah göndermemiz gerekecek, öncelikle de savunma silahları" ifadelerini kullandı.


Pentagon'dan açıklama


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise, Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya ek savunma silahları gönderileceği ve kalıcı bir barışın sağlanması için çabalar sürerken Ukraynalıların kendilerini savunabilmelerine destek verileceği kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna'ya verilecek silahlara ilişkin detay paylaşılmadı.


Tump, Cuma günü yaptığı açıklamada ise Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için Patriot füzelerine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.




#Trump
#Ukrayna
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri