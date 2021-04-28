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Dünya Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Yunanistana iadesini reddetti
AVRUPA

Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Yunanistan'a iadesini reddetti

Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapan ırkçı Yunan vekil, Avrupa Parlamentosu'nun dokunulmazlığını kaldırmasının ardından Belçika'da gözaltına alınmıştı. Ülkesinde 13 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan Lagos, Yunanistan'a iade edilmesine karşı çıktı.

Haber Merkezi AA
Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Yunanistana iadesini reddetti
Yannis Lagos

Yunanistan'ın uluslararası tutuklama emri çıkarması nedeniyle dokunulmazlığı kalktığı için başkent Brüksel'deki evinde dün gözaltına alınan eski Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos bugün mahkemeye çıkarıldı.

İadesini kabul etmedi

Savcılığın açıklamasına göre, Lagos, Yunanistan'a iadesini kabul etmediğini belirtti. Belçika mahkemesi, Lagos'un gözaltında tutulmasına karar verdi.

Savcılık, ırkçı Yunan milletvekilinin iadesi konusunda mahkemenin 15 gün sonra karar vereceğini duyurdu.

Altın Şafak suç örgütü ilan edilince kaçmıştı

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Irkçı Yunan vekil, Türk bayrağını yırtmıştı.
Irkçı Yunan vekil, Türk bayrağını yırtmıştı.

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan Brüksel'e kaçmıştı.

Dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan talep etti

Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

AP'de bağımsız milletvekili olan Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

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