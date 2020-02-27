Türk Kızılaydan ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakan Gazzeli anneye yardım eli

İdlibli Abdulkerim amca: İki oğlumu ve bir gözümü kaybettim ama zafere muhakkak kavuşacağız

Esed'in bombardımanından kaçıp Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplarda çok acı hikayeler gün yüzüne çıkıyor. Abdulkerim amca, iki çocuğunu Esed'in zulmünde kaybetti. Bir gözü ve bacaklarını da kaybettikten sonra İdlib'den kaçtı. Her şeyden önce Allah'a olan imanı ve teslimiyetiyle bu acıların üstesinden gelmeye çalışıyor.