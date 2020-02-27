Dünya Türk Kızılaydan ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakan Gazzeli anneye yardım eli
ORTADOĞU

Türk Kızılaydan ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakan Gazzeli anneye yardım eli

Türk Kızılay, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ekmek parçalarını toplayıp kuş yetiştiricilerine satarak hasta kocası ve 7 çocuğuna bakan Filistinli anne Feyruz el-A'rac'a yardım eli uzattı. Akrabalarına ait 2 odalı, çatısı tenekelerle kapatılmış, rutubetli, soğuk ve harabeyi andıran bir evde yaşayan 7 çocuklu A'rac ailesi yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Merkezi AA
Gazze Şeridi'nde böbrek hastası kocasına ve çocuklarına bakmak zorunda kalan Filistinli anne Feyruz, ekmek parçalarını toplayıp kuş yetiştiricilerine satarak geçimini temin etmeye çalışıyor.
Gazze Şeridi'nde böbrek hastası kocasına ve çocuklarına bakmak zorunda kalan Filistinli anne Feyruz, ekmek parçalarını toplayıp kuş yetiştiricilerine satarak geçimini temin etmeye çalışıyor.

Türk Kızılay Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olçay, yaptığı açıklamada, "Sağlık, inşaat, su, su arıtma ve benzeri alanlarda çalışma yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım planlarımız var." dedi.

3 aylık gıda ihtiyacı karşılandı

  • Olçay, 7 çocuk annesi Gazzeli Feyruz'a yardım eli uzattıklarını belirterek, "Gelinen noktada kışlık yardım kiti dağıtımlarımız başlayacak olup daha önce oldukça zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü öğrendiğimiz Feyruz Hanım ve ailesinin 3 aylık gıda ihtiyacını karşılamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine her zaman hassasiyet gösteren bağışçılara teşekkür ettiklerini vurgulayan Olçay, A'rac ailesine bir de buzdolabı hediye ettiklerini aktardı.

Kızılay, ailenin 3 aylık gıda ihtiyacını karşıladı ve bir de buzdolabı hediye etti.

Olçay, A'rac ailesiyle beraber kalan akraba ve çocuklarına da bu yardımı ulaştırdıklarını kaydetti.

Filistinli anne ve A'rac ailesinin dramı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde böbrek hastası kocasına ve çocuklarına bakmak zorunda kalan Filistinli anne Feyruz, ekmek parçalarını toplayıp kuş yetiştiricilerine satarak geçimini temin etmeye çalışıyor.

  • Akrabalarına ait 2 odalı, çatısı tenekelerle kapatılmış, rutubetli, soğuk ve harabeyi andıran bir evde yaşayan 7 çocuklu A'rac ailesi yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Aile için soğuk geceler çok zorlu geçiyor

Aile, soğuk kış gecelerinde ısınmayan teneke çatılı evde, plastik dokuma kilim üzerinde, ince yorganların altında uyumak zorunda kalıyor.

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