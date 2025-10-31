Yeni Şafak
Türk Kızılayı’ndan Gazze'de kurban eti dağıtımı

04:0031/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Türk Kızılay'ı Gazze'de kurban eti dağıttı.
Türk Kızılayı, Kurban Bayramı'nda Gazze'deki Filistinliler için toplanan ve konserve haline getirilen kurban bağışlarını, Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki aşevinde dağıtmaya başladı.

Türk Kızılayı Filistin Delegasyonu’ndan, kurban bağışlarının Gazze'de dağıtıldığına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Türkiye'den 17'nci İyilik Gemisi'yle Mısır'a sevk edilen kurban konservelerinin bir kısmının Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine ulaştırıldığı aktarıldı. Kentteki Türk Kızılayı aşevine ulaştırılan kurban etlerinin burada pişirilerek Filistinli halka dağıtımına başlandığı bildirildi.

Aşevinin günlük 21 bin öğün sıcak yemek kapasitesiyle hizmetle faaliyetini sürdürdüğü ve kurbanlarını Türk Kızılayı’na bağışlayan bağışçıların emanetlerinin Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bağışçılarımıza Gazze'yi unutmadıkları ve vekaletlerini Gazze'ye verdikleri için şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.



#Gazze
#Türk Kızılayı
#İnsani Yardım
