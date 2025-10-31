Türk Kızılayı’ndan Gazze'de kurban eti dağıtımı

Türk Kızılayı Filistin Delegasyonu’ndan, kurban bağışlarının Gazze'de dağıtıldığına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Türkiye'den 17'nci İyilik Gemisi'yle Mısır'a sevk edilen kurban konservelerinin bir kısmının Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine ulaştırıldığı aktarıldı. Kentteki Türk Kızılayı aşevine ulaştırılan kurban etlerinin burada pişirilerek Filistinli halka dağıtımına başlandığı bildirildi.