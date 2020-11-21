Türk SİHA'larına yönelik Ermeni generalden çarpıcı itiraf: Ancak 4 gün savaşabildik! Ermenistan'da Türk SİHA'larına yönelik çarpıcı itiraf: Ancak dört gün savaşabildik! Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaşta ağır yenilgiye uğrayarak Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusunda itirafların ardı arkası kesilmiyor. Çatışmalar sürerken kamuoyuna duyurulan bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu belirten Ermeni General Movses Hakobyan yeni bir itirafta daha bulunarak Türk yapımı SİHA'lara ait füzelerle ancak 4 gün savaşabildiklerini sonraki günlerde ise güçsüz durumda olduklarını belirtirken, savaşın ilk gününden beri yenileceklerinin belli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 21 Kasım 2020, 08:01 Son Güncelleme: 21 Kasım 2020, 08:10 Yeni Şafak