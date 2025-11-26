Türkiye arabulucu olabilir

Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 4’üncü yılına yaklaşırken, krizin çözümüne ilişkin ABD ve Avrupa yoğun mesai harcıyor. Washington ve Avrupa Birliği’nin barış planı için taraflar arasında mekik diplomasisi yürüttüğü şu günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin barışa giden yolda arabulucu rol üstlenebileceğini dile getirdi. Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre dün yaptığı basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planı ile ilgili son durumunu değerlendiren Lavrov, çatışmanın çözümünde Belarus ve Türkiye'nin yapıcı rol üstlenebileceğini bildirdi.





ABD’DEN RESMİ METNİ BEKLİYORUZ

Habere göre, Ukrayna ile görüşmelerde ara bulucu ülkelerin de bulunabileceğini belirten Lavrov, “Türkiye ve Belarus, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde arabulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı” dedi. Su ana kadar Trump'ın 28 maddelik planı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını fakat diğer versiyonları görmediklerini belirten Lavrov, “Bize resmî olarak bir plan iletilmedi. Ancak ülke liderimizin de dediği gibi, belirli maddeleri müzakere etmeye hazırız. Çünkü oradaki bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Şimdiye kadar Amerikalı meslektaşlarımızdan, medyada spekülasyonu yapılan versiyonu almadık” ifadesini kullandı.





BELGELER KASITLI SIZDIRILDI

“Sunulan belgeleri anlamaya çalışanlar, öncelikle bunların medya çılgınlığını körüklemek için kasıtlı olarak sızdırıldığını düşünüyor. Trump'ın çabalarını baltalamak, bu planı kendi yöntemleriyle çarpıtmak istiyorlar” diyen Lavrov, “ABD'li meslektaşlarımızla iletişim kanallarımız var; bunlar kullanılıyor ve biz de onların anlaşmayı göndermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





MÜZAKERELERE AÇIĞIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rus gazetecilerine gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Peskov, "ABD tarafının barış planının resmi halini bizimle paylaşmasını bekliyoruz. Müzakere sürecine tamamen açık kalacağız ve hedeflerimize siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





ERDOĞAN PUTİN’LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurmuştu.





Gerekli sonuçlara ulaşacağız

ABD'nin Ukrayna için 28 maddelik barış teklifi çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya açıklamasında, "Şu an heyetimiz yurda dönüyor. Gerekli sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ediyorum" dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz, ABD'nin sunduğu 28 maddelik planın Cenevre'deki görüşmeler sonucunda değişikliklere uğradığını söyledi.





Trump umutlu konuştu: Anlaşmaya yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna krizi için, "Artık bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz" değerlendirmesini yaptı. Krizin daha kolay hallolabileceğini düşündüğünü ancak başkan olduktan sonra savaşın düşündüğünden daha karmaşık olduğunu anlatan Trump, "Ancak bir yıldan kısa bir sürede ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" dedi. Trump, paylaşımında ise barış planı konusunda Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Putin'le görüşme talimatı verdiğini belirterek, iki ülkenin liderleri ile ancak "anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde" görüşebileceğini bildirdi.



