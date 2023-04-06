Türkiye ayakta

İsrail’in Mescid-i Aksa’da estirdiği terör, İslam dünyasının büyük tepkisini çekti. Türkiye’den pek çok siyasi ve sivil toplum kuruluşu İsrail’i kınarken İstanbul’da da vatandaşlar Filistin’e destek için Fatih Camii’ne akın etti. İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde Teravih Namazı sonrası Fatih Camii avlusunda toplanan on binlerce kişi İsrail’i kınayan sloganlar attı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylemde “Terörist İsrail, Filistin’den defol” sloganları ile tekbirler atıldı. Ankara’da ise gösterilerin adresi, İsrail’in Ankara Büyükelçiliği konutu oldu. İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan grup, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı. Diğer taraftan Kuveyt, Lübnan, Fas, Tunus, BAE ve Libya, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı.