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Dünya

Türkiye ayakta

İsrail’in Aksa baskını İstanbul’da Fatih Camii önünde toplanan on binler tarafından protesto edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ramazan ayında bir provokasyona imza atılmaması için daha önce İsrail'i uyardıklarını söyledi.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İslam Dünyası ayakta.

İslam Dünyası ayakta.

İsrail’in Mescid-i Aksa’da estirdiği terör, İslam dünyasının büyük tepkisini çekti. Türkiye’den pek çok siyasi ve sivil toplum kuruluşu İsrail’i kınarken İstanbul’da da vatandaşlar Filistin’e destek için Fatih Camii’ne akın etti. İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde Teravih Namazı sonrası Fatih Camii avlusunda toplanan on binlerce kişi İsrail’i kınayan sloganlar attı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylemde “Terörist İsrail, Filistin’den defol” sloganları ile tekbirler atıldı. Ankara’da ise gösterilerin adresi, İsrail’in Ankara Büyükelçiliği konutu oldu. İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan grup, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı. Diğer taraftan Kuveyt, Lübnan, Fas, Tunus, BAE ve Libya, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı.

Harem-i Şerif’e saygısızlık

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine, Kıble Mescidi’ne sığınanlara saldırmasına Türkiye'den tepki yağdı:

*
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
: İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın maneviyatını hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
: Kudüs'ün tarihi statüsünü zorla değiştirmeye çalışan İsrail'e karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz.
*
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
: Uluslararası toplumdan kararlılıkla tepki göstermelerini ve İsrail üzerinde baskı kurmalarını istiyoruz.
*
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: İsrail Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal etti. Bunu kabullenmek mümkün değil, şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Özellikle Ramazan ayında böyle bir provokasyon olmaması konusunda kendilerini daha önce uyarmıştık.
* İ
letişim Başkanı Fahrettin Altun
: Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz.
*
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: İsrail hükümetini şiddet eylemlerine derhal son vermeye davet ediyor, saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları kınıyorum.


#Mescid-i Aksa
#TBMM
#Fuat Oktay
#İbrahim Kalın
#Mevlüt Çavuşoğlu
#Fahrettin Altun
#Devlet Bahçeli
25 dakika önce
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