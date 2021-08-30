Türkiye ihya etti

‘Kafiristan’: Bu bölgeden haberiniz var mı?

Pakistan'da bulunan Üç Vadi'de yaşayan ve Kalaşlar adıyla bilinen topluluğun yaşadığı topraklar 'Kafiristan' olarak tanımlanıyor. Büyük İskender'in kayıp soyu olarak da anılan ve 4 bin civarında nüfusa sahip Kalaşlar, Tevhit inancına girmedikleri için içki, uyuşturucu, eşcinselliğin yaygın olması ve kadınların diledikleri zaman eş değiştirmesi nedeniyle sapkın toplum ilan edilmişler. Bu nedenle de “kafir” olarak anılıyorlar. Tarihten bu yana yakınlarındaki Müslüman köylerle sorunsuz yaşayan Kalaşların bir kısmı zaman içinde Müslüman olmuş. Bölgesinin ismi halk arasında her ne kadar 'Kafiristan' olarak anılsa da, resmi kayıtlarsa 'Nuristan' olarak geçiyor.