Dünya Türkiye ihya etti
ORTADOĞU

Türkiye ihya etti

Afganistan’ın güvenliğine 19 yıl katkıda bulunan Türkiye, bu süre içinde yerel halka dokunan pek çok hizmetle de diğer ülkelerden farklı eser bıraktı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye ihya etti: TİKA Afganistandaki çocukların eğitimi için yeni okullar inşa etti
TİKA bölgedeki çocukların eğitimi için yeni okullar inşa etti.

19 yılda Türkiye, Afganistan’da yerel halka dokunan binlerce hizmetle diğer ülkelerden farklı bir iz bıraktı. Ülkeye verilen destek bu sürede geçmişe oranla 10 katına çıkarıldı. Sağlıktan eğitime, sulamadan tapu-kadastroya binlerce proje hayata geçirildi.

Tarihi binaların tadilatı yapıldı, onlarca su kuyusu açıldı. Ülkede inşa edilen klinik ve hastanelerle milyonlarca hasta şifa buldu.

Şibirgan, Talokan ve Meymana’da birçok hastane ve sağlık merkezi inşa edildi. Ülkede Afgan sağlık personeli de yetiştirildi. Yüzlerce Afgan gence Türkiye’de eğitim imkanı sağlandı. Kandahar’daki Şehit Serdar Muhammed Davut Han Kız Lisesinin tadilatı yapılıp yeni 16 sınıflık okul inşa edildi. Afgan öğretmenlere kapasite geliştirme eğitimi verildi.

Yetim ve kimsesiz çocuklar için yetimhane ve yurt binaları yapıldı. Afgan hakim ve savcılarla emniyet ve ordu mensuplarına eğitim verildi. Ülkede tarım ve hayvancılığa yönelik adımlar atıldı. Afgan kadınların meslek edinmesi için de birçok proje hayata geçirildi.

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