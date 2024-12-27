Türkiye sağlıkta model olabilir

Şam’daki Al Muştahid Devlet Hastanesi, yıllar süren çatışmaların ardından bölgedeki sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Başhekim Muhammed Halbuni, 24 yıllık tecrübesiyle hastanenin mevcut durumunu ve zorluklarını değerlendirdi. Esed rejiminde sağlık sisteminin ciddi zararlar gördüğünü belirten Halbuni, Suriye’nin sağlık sisteminin Türkiye’nin sağlık modeline benzer şekilde inşa edilebileceğini ifade etti. Türkiye ile sağlık alanında bir protokol yapılması gerektiğini vurgulayan Halbuni, uluslararası destek çağrısında bulundu.

 Al Muştahid Hastanesi Başhekimi Halbuni, Suriye'de sağlık sisteminin yeniden inşası için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

PERSONEL YETERSİZLİĞİ VAR

Halbuni, “Esed rejimi döneminde sağlık hizmetleri büyük ölçüde kısıtlıydı. Ancak şu anda durum daha iyi. Yine de savaşın getirdiği kaos nedeniyle hastane yükü arttı” dedi. Özellikle trafik kazaları ve doğrudan yaralanmaların hastanenin yoğunluğunu artırdığını belirten Halbuni, çocukların bile bombalar ve silahlarla hedef alındığını ifade etti. “Son dönemde 500’e yakın yaralanma oldu ve 26’sı ciddi şekilde yaralandı. Personel ve tıbbi imkanlarımız yetersizdi. Buna rağmen hastalara yardımcı olmaya çalıştık” dedi. Ayrıca, hastanede jinekoloji bölümünde ciddi eksikliklerin olduğunu da belirtti.

BAĞIŞLARLA AYAKTA DURUYORUZ

Halbuni, “İlaç ve ekipman konusunda büyük sıkıntılarımız var. Hayır kurumlarının bağışlarıyla ayakta duruyoruz. Yerel fabrikalardan temin ettiğimiz ilaçlar, bağışlarla hastaneye ulaşıyor” diyerek mevcut durumu özetledi. Türkiye’nin sağlık sektöründeki başarısını takdir eden Halbuni, “Türkiye sağlıkta küresel bir güç haline geldi. Ameliyat, ilaç ve hasta bakımı konularında birçok ülkenin ilerisindeler. Biz de Türkiye’nin bu konuda bize destek olmasını istiyoruz” dedi. Ayrıca, hastane kaynaklarının idareli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Halbuni, “Acil olmayan ameliyatları azalttık. Personel eksikliği yaşıyoruz, hemşire, laboratuvar çalışanı ve anestezi uzmanlarımız yetersiz. Bu yüzden yoğun çalışıyoruz ve izin kullanmıyoruz. Saat 15.00’ten sonra yalnızca acil durumlara bakıyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Halbuni, Şam’daki hastanenin 4-5 milyon kişiye hizmet verdiğini hatırlatarak, bölgeye 5 yeni hastane daha yapılması gerektiğini belirtti. Türkiye ve Suriye arasında sağlık alanında bir protokol yapılması gerektiğini vurgulayan Halbuni, “Türkiye ile güzel ilişkilere sahibiz ve bu iş birliği her iki ülkeye de fayda sağlayacaktır” dedi. Halbuni, temizlik ve sterilizasyon eksikliklerinin sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediğini de ekledi.











