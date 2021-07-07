Dünya Türkiyede üretilen Kargu-2 adlı SİHAlar Foreign Policye konu oldu Terminatör gerçek oldu
AMERİKA

Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı SİHA'lar Foreign Policy'e konu oldu: Terminatör gerçek oldu

Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı SİHA'lar Foreign Policy'ye konu oldu. Amerikan dergisinde "Terminatör" filmindeki robotlara benzetilen SİHA'lar hakkında "Türklerin yeni ürettiği Kargu-2 dört pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Türkiyede üretilen Kargu-2 adlı SİHAlar Foreign Policye konu oldu: Terminatör gerçek oldu
ABD medyası, Türk SİHA'sı Kargu-2'yi konuşuyor.

Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı SİHA'lar ABD medyasının gündeminde. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı STM tarafından geliştirilen Kargu-2, Foreign Policy'ye konu oldu.

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"ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?"

Kargu-2 hava aracı, Arnold Schwarzeneger'in Terminatör filmlerine benzetildi. "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız." başlığıyla verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

TERMİNATÖR GERÇEK OLDU

"Popüler Terminatör filmlerinde, Arnold Schwarzeneger’in canlandırdığı bir süper robot, insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980’li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek."

Kargu-2 ile ilgili değerlendirme yazısında ayrıca "Türklerin yeni ürettiği Kargu-2 dört pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor." ifadeleri yer aldı.

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