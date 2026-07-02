Türkiye'den İran'a ziyaret: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Hamaney'in cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’yi temsilen eski İran Dini Lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran’ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran’a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Yılmaz, görüşmede ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran Dini Lideri Hamaney için başsağlığı dileklerini iletecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen başkent Tahran’daki İmam Humeyni Camii’nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.