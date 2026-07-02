Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Türkiye'den İran'a ziyaret: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Hamaney'in cenazesine katılacak

Türkiye'den İran'a ziyaret: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Hamaney'in cenazesine katılacak

23:072/07/2026, Perşembe
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran lideri Ayetullah Hamaney’in cenaze törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran lideri Ayetullah Hamaney’in cenaze törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen eski İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İran'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşecek olan Yılmaz, başsağlığı dileklerini ileterek ikili ilişkileri ele alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’yi temsilen eski İran Dini Lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran’ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran’a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Yılmaz, görüşmede ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran Dini Lideri Hamaney için başsağlığı dileklerini iletecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen başkent Tahran’daki İmam Humeyni Camii’nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.




#Ayetullah Hamaney
#İran
#Cenaze Töreni
#Cevdet Yılmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav listesi ve yerleri hangi gün ilan edilecek?