İran lideri Hamaney babası için düzenlenecek törene katılamayacak

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, İsrail'in tehditleri nedeniyle babası Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerine katılamayabileceği bildirildi. Hamaney'in Hindistan Temsilcisi Elahi, güvenlik güçlerinin riskli bulduğu gerekçesiyle dışarı çıkmasına onay vermediğini söyledi.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Hakim Elahi, oğul Hamaney'in babası Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek törenlere güvenlik gerekçeleriyle katılamayabileceğini söyledi.
Hindistan'ın "Indiatoday" haber sitesine konuşan Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, İsrail'in İran liderlerine yönelik devam eden tehditlerinin, Mücteba Hamaney'in törene katılamamasının nedeni olduğunu belirtti.
"Liderimize yönelik herhangi bir tehdit anında güçlü bir yanıt alır"
ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4-9 Temmuz arasında Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenlenecek.
Hamaney'in cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.