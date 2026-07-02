İran lideri Hamaney babası için düzenlenecek törene katılamayacak

"Geçen hafta İran'daydım ve onunla (Mücteba Hamaney) görüşen bazı arkadaşlarımla görüştüm. Dışarı çıkmak ve insanlarla bir araya gelmek istediğini söylediler ancak güvenlik güçleri güvenliği nedeniyle dışarı çıkmasına onay vermiyor. 'Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız' dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak."