Dünya Türkiyeden Ukraynaya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristanda yoldan çıktı
AVRUPA

Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı

Bulgaristan Kazanlık’ta Türkiye’den Ukrayna’daki vatandaşları tahliye etmeye giden iki yolcu otobüsü yoğun tipi ve rüzgâr nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Mahsur kalan iki otobüs ve ekibi yenisafak.com’dan Taha Hüseyin Karagöz tarafından görüntülendi.

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Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Türkiyeden Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı
Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı.

Bulgaristan Kazanlık’ta Türkiye’den Ukrayna’daki vatandaşları tahliye etmeye giden iki yolcu otobüsü yoğun tipi ve rüzgâr nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Mahsur kalan iki otobüs ve ekibi yenisafak.com’dan Taha Hüseyin Karagöz tarafından görüntülendi.

"TİPİ BİZİ AŞAĞIYA DOĞRU ATTI"

Gurkovo bölgesinde kara saplanan iki otobüsün şoförleri, yetkilileri arayarak yardım istedi.

İstanbul’dan yola çıkıp Ukrayna’ya ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden otobüs şoförü Murat Gülmez, “Tipiden dolayı yol görünmüyordu. Tipi bizi aşağıya doğru attı.” dedi.

Gülmez, 2 saattir yardım beklediklerini ve araçlarında maddi hasar bulunduğunu belirterek “Jantlarımız patlak, arabanın içi soğuk, dondurucu bir hava var burada” diye konuştu.

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