Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı.

Dünya

G7 ülkelerinden basın açıklaması: Rusya Ukrayna'ya verdiği zarardan sorumlu tutulacak

G7 ülkeleri, askeri saldırganlığından dolayı Ukrayna’ya ve halkına verdiği her türlü zarardan Rusya'nın sorumlu tutulacağını duyurdu. Yapılan basın açıklamasında "Bakanlar Rusya'nın barışçıl, demokratik ve bağımsız bir ülkeye kasıtlı ve sebepsiz saldırının neden olduğu anlamsız can kayıplarından ve yıkımından duydukları dehşeti dile getirdi. Bakanlar Rusya’dan, Ukrayna’ya, onun sivil halkına ve alt yapısına devam eden saldırılarını derhal durdurmasını ve silahlı kuvvetlerini derhal geri çekmesini istedi" ifadesi kullanıldı.