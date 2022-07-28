Türkiye'nin savunma sanayiindeki milli hamleleri Almanya basınının merceğinde

Türkiye'nin son yıllarda yerli üretim İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle bölgesel güç haline geldi. Son olarak Alman gazete Handelsblatt, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısını kaleme aldı.

"TÜRKİYE SAVAŞLARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Alman gazete, "İnsansız hava araçları, savaş ve uçak gemileri: Türkiye, askeri ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayacak hale geliyor" başlıklı analizinde, yerlilik oranını artırma çalışmalarını ara vermeden sürdüren Türkiye'nin attığı adımları inceledi.

Son yıllarda, Almanya, Fransa ve ABD silahlarına olan rağbetin Bayraktar TB2 SİHA'ları sayesinde azalttığını vurgulayan gazete, Türkiye'nin savaşların seyrini değiştirdiğini söyledi.

Analizde, "Rus saldırıları başlamadan önce Ukrayna'ya 20'den fazla SİHA sattılar. Gelişmiş cihazlar, Rus kuvvetlerine ciddi darbeler vuruyor, tedarik hatlarını tahrip ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'nda olduğu gibi Rusların ilerlemesi engelleniyor" ifadelerinin kullanıldığı analizde, "Anadolu'dan gelen nispeten uygun fiyatlı insansız hava araçları, savaşın gidişatını belirleyebiliyor" yorumunda bulunuldu.

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Analizde ayrıca, dikkat çeken bir kıyas da yapıldı. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayan gazete, Alman hükümetinin Silahlı Kuvvetlere modern silahlar sağlamak üzere 100 milyar euro harcama yapmayı planladığını söylerken Türkiye'nin yıllar önce çok farklı bir rota çizdiğine değindi.

Analizde, "Türkiye, artık neredeyse tüm silah ihtiyacını kendi kendine tedarik edebiliyor ve uluslararası silah teslimatlarında önemli bir oyuncu haline geldi" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, geçen yıl yeni silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 1.6 milyar dolar harcadığı ve bunun sonucunda 10 milyar dolardan fazla bir tutara denk gelen silah üretimi gerçekleştirdiği belirtilirken Türk savunma sanayisinin cirosunun 3 katına çıktığına yer verildi.

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TÜRKİYE'NİN ÜRETİM HACMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Handelsblatt, Baykar'ın ürettiği SİHA'ların yanı sıra taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi KARGU'lara da değinerek "Özel kişilerin de satın alabileceği büyüklükteki bu İHA'lar, küçük silahlar taşıyor ve pilot tarafından yönlendirilmeden de düzineler halinde koordine edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Analizde, Türkiye'nin geniş üretim hacminin detayları da paylaşıldı.

"Türkiye, sadece otonom hava araçları üretmiyor. Çeşitli zırhlı ve silahlı araca ek olarak ülke MİLGEM savaş gemisini ve ana muharebe tankı Altay'ı geliştirdi. Atak helikopteri, Hürkuş eğitim uçağı ve Göktürk uydu sistemi de var. Türk silah şirketi Roketsan, geçen hafta sonu, hava savunması için insansız hava araçlarını da vurabilen taşınabilir füze sistemini teslim etti. Helikopterlerin ve zırhlı amfibi araçların yanı sıra SİHA'ları da taşıyacak ilk Türk uçak gemisi inşa ediliyor. Son 10 yılda sadece Türk savunma sanayisinin cirosu 11 milyar dolarla 3 katına çıkmakla kalmadı, ihracat da arttı" detaylarıyla, Türkiye'nin adımlarının yakından takip edildiği de gözler önüne serildi.

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Erdoğan'ın göreve geldiği 2002 yılında, savunma projelerinin yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeyle ihaleye çıktığını belirten gazete, proje hacmi yaklaşık 10 kat arttığına da yer verdi. Analizde konuya ilişkin, "Hükümetin yatırım ofisine göre, şu anda ihale sürecinde olan projeler dikkate alındığında, bu miktarın halihazırda 60 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.





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FOTOĞRAF 15 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının \"Cazibe Merkezleri Destekleme Programı\" kapsamında sağlanan 6 milyon 250 bin liralık fonla 2020'de kurulumuna başlanan merkez, SBTÜ bünyesinde faaliyete geçti.<br><br> Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezde, başta savunma sanayisi olmak üzere, havacılık endüstrisi ve medikal sektörün ihtiyaç duyduğu titanyum, demir, bor, nikel ve kobalt esaslı alaşımların katı formlarda ve metal toz halinde üretimi başarıyla gerçekleştirildi.<br><br> SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, özellikle savunma sanayisinde ihtisaslaşmaya çalışan bir üniversite olduklarını söyledi.<br><br> Saha ziyaretleri sırasında savunma şirketleriyle yapılan görüşmelerde eklemeli imalatın en önemli problemlerinden birinin toz metal olduğunu öğrendiklerini anlatan Kul, \"Hem bunun fiyatının yüksek olması hem de yurt dışına bağımlılık büyük bir problem olarak belirtildi. Biz de bu problemi çözmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na başvurduk ve projemize 2020'de 6 milyon 250 bin liralık bir fon sağlanmasının ardından çalışmalara başladık.\" dedi.<br><br> Deneme üretimindeyken 2 tonluk sipariş teklifi geldi<br><br>Kul, deneme üretimlerinden çok kaliteli sonuçlar aldıklarını belirterek \"Elde edilen ürünler özel sektörlerle paylaşıldığında çok heyecanlandılar. Hatta İstanbul'dan bir iş adamı geldi ve 2 tonluk siparişi hemen vermek istediğini belirtti. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca sadece savunma sanayisinde değil medikal sanayisinde de eklemeli imalat kullanılıyor. Yani medikal sektörün ihtiyaç duyduğu ham maddeler de burada üretilmiş olacak. Ayrıca bu şirketler vasıtasıyla ihracat da gerçekleştirilmiş olacak.\" diye konuştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde, havacılık sanayisine yüksek kalitede ürün ve hizmet sunan, uluslararası çapta bir üretici ve tasarım merkezi olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile de çalışmayı planladıklarına dikkati çeken Kul, şunları kaydetti:<br><br>\"Uçak, helikopter ve insansız hava araçlarının motoru üzerine çalışan ülkemizin gözde savunma kuruluşlarından TEI ile bu motorların parçalarının, bizim ürettiğimiz yerli alaşımlar, metal tozlarla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bugün oradan da sevindirici bir haber aldık. Ürünlerin mikroskobik fotoğrafı onları da heyecanlandırmış. TEI, havacılık alanında titanyum alaşımları üzerine bizimle çalışmak istiyor. TÜBİTAK üzerinden yürütülen bir çalışmayla bu projeyi gerçekleştireceğiz.\" \"1 kilogramı yaklaşık 450 avro\"<br><br>Kul, ileri alaşımlar üretim merkezinin üniversiteye de önemli ölçüde gelir sağlayacağını vurgulayarak \"Üniversiteler artık kendi öz kaynaklarını oluşturmalı. Sadece devletin sağladığı fonlarla yürütülen kaynaklardan çıkılması gerekiyor. Bu tesis aynı zamanda bu amaçla kurulmuştur. Üniversiteye gelir getirecek hem araştırma, geliştirme hem de üretim yapılan orta ölçekli endüstriyel bir tesise kavuştuk. Mesela bu üretilen metal tozların 1 kilogramı yaklaşık 450 avro. Tesisteki cihazlar 25 kilogram kapasitelidir. Dolayısıyla her seferde yüksek katma değer sağlayacak bir üretim kapasitesine sahibiz.\" ifadelerini kullandı. Sivas'ta savunma, havacılık ve medikal sektörü için 'yerli alaşım' üretimi başladı Sivas'ta savunma, havacılık ve medikal sektörü için 'yerli alaşım' üretimi başladı Kilosu 450 avro: Savunma sanayi için üretildi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) İleri Alaşımlar Üretim Merkezi'nde, savunma, havacılık ve medikal sektörünün ihtiyaç duyduğu alaşımların katı formlarda ve metal toz halinde endüstriyel üretimine başlandı. BiP'te paylaş

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