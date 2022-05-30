Dünya Türkiyenin yanında yer alacaklar Operasyona destek vermeye hazırız
ORTADOĞU

Türkiye'nin yanında yer alacaklar: Operasyona destek vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon sinyalini vermesinin ardından Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin muhtemel harekatına destek vermeye hazırız" denildi.

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Haber Merkezi Reuters
Türkiyenin yanında yer alacaklar: Operasyona destek vermeye hazırız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir harekatın sinyalini verdi.

Muhtemel harekat sinyali sonrası Suriye Milli Ordusu'ndan iki kıdemli komutan, taarruz pozisyonuna geçme talimatı verildiğini açıkladı.

"Hazırlıklar birkaç gün sürer"

SMO komutanı Abdul Salam Abdul Razak, Reuters'a "Bir ya da iki gün içerisinde hazır olabiliriz. Türk ordusu ile birlikte savaşmaya hazır binlerce savaşçı var." açıklamasını yaptı.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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