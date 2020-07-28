Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Türkiyeye turist göndermeyen Avrupada turizm çöküşte Tatil beldeleri sinek avlıyor
AVRUPA

Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa'da turizm çöküşte: Tatil beldeleri sinek avlıyor

İspanya'nın en temel gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörü koronavirüs sebebiyle ağır darbe aldı. Bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına İspanya'ya gitmemelerini tavsiye etmesi sebebiyle ülkede çoğu turizm bölgesi boş kaldı. Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği İspanya Avrupa'nın güvenli ülkeler listesinde yer alırken, Türkiye'nin listede yer almaması siyasi bir karar olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
İspanya'nın turistk bölgeleri turist bekliyor.
İspanya'nın turistk bölgeleri turist bekliyor.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemlerde görülen vaka artışları, ülke ekonomisinin itici gücü turizm sektörünü vurmaya başladı.

AĞIR BİR DARBE

İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda, Norveç gibi bazı ülkelerin, Kovid-19'daki yeni vaka artışlarından dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeyi tavsiye etmeleri veya bu ülkeden gelenleri 14 gün karantinada bekletme gibi ek kararlar almaları toparlanmaya çalışan İspanyol turizmine yeni bir darbe vurdu.

İspanya'daki turizm sektörü çalışanlarının derneği Exceltur, Kovid-19'daki vaka artışları nedeniyle bazı ülkelerin aldığı kararların İspanyol turizmine etkisinin çok ağır olacağı uyarısında bulundu.

8,7 MİLYAR AVROLUK KAYIP

Exceltur Başkan Yardımcısı Jose Luis Zoreda, turizm sektöründe bir yıl öncesinin rakamlarına göre ağustos ve eylül aylarında 8,7 milyar avroluk kayıp olabileceğini belirtti.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Zoreda, özellikle Balear Adaları, Kanarya Adaları ve Valensiya bölgelerinde yeni vaka artışlarının çok düşük olduğuna dikkati çekerek İspanyol hükümetinden harekete geçmesini ve turizmde ülke çıkarlarını korumasını istedi.

Diğer yandan İngiltere hükümetinin, vatandaşlarına İspanya'ya gitmemelerini tavsiye etmesi, İspanya'dan gelenleri 14 gün karantinada bekletmesi ve Alman tur operatörü şirketi TUI'nin Balear ve Kanarya Adaları dahil edilmeden İspanya ile İngiltere arasındaki uçak seferlerini 9 Ağustos'a kadar askıya alma kararı tartışmalara neden oldu.

Balear ve Kanarya'nın yanı sıra Endülüs ve Valensiya özerk yönetimleri de İngiliz hükümetine çağrıda bulunarak karantina kararının kendi bölgeleri için kaldırılmasını istedi.

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, karantina kararının sadece adalar değil tüm ülke genelinde kaldırılması için İngiltere hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, AB’nin seyahat kısıtlaması kararının objektif kriterlerden uzak siyasi olduğunu söylemişti.

Hollandalı turistler Türkiye tatilinden vazgeçmiyor: Kendimizi orada güvende hissediyoruz
DÜNYA
Hollandalı turistler Türkiye tatilinden vazgeçmiyor: Kendimizi orada güvende hissediyoruz

Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye’ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
DÜNYA
Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye’ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur

Almanlar Türkiye'de tatil için sabırsızlanıyor
EKONOMİ
Almanlar Türkiye'de tatil için sabırsızlanıyor

Rusların Türkiye özlemi bitiyor: Oteller Rus turistle dolacak
EKONOMİ
Rusların Türkiye özlemi bitiyor: Oteller Rus turistle dolacak


Abone Ol Google News
Wattpad hacklendi mi?

Wattpad hacklendi mi?

'​Çalınan kullanıcı bilgileri ücretsiz olarak dağıtılıyor' iddiası...
Ne öğretmenler var

Ne öğretmenler var

Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti.
İzmir milletvekili Hamza Dağ metroda görüntülendi

Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Kurban Bayramı öncesi beklenen haber geldi.

Yüzde 31<br>zam yapan var!

Yüzde 31
zam yapan var!

​Kredi paketinden çıkarılan markaların araç fiyatları.

CHP'li<br>belediyeye haciz

CHP'li
belediyeye haciz

Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı.
33 saat sonra bulunmuştu

33 saat sonra bulunmuştu

​11 yaşındaki Elif ve ağabeyi devlet korumasına alındı.
Azerbaycan<br>yalnız değil

Azerbaycan
yalnız değil

​Türkiye, kardeş ülkeye desteğini sahada da gösterecek.
Süper Lig <br>tarihine geçti

Süper Lig
tarihine geçti

​Ligin en çok kurtarış yapan kalecileri belli oldu.
Diriliş mücadelesi veriyoruz

Diriliş mücadelesi veriyoruz

​Yedi düvele karşı vatan savunması.
Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar!

Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar!

​Fransa, bölgenin doğal zenginliklerinin peşinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.