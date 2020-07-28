Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa'da turizm çöküşte: Tatil beldeleri sinek avlıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemlerde görülen vaka artışları, ülke ekonomisinin itici gücü turizm sektörünü vurmaya başladı.

AĞIR BİR DARBE

İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda, Norveç gibi bazı ülkelerin, Kovid-19'daki yeni vaka artışlarından dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeyi tavsiye etmeleri veya bu ülkeden gelenleri 14 gün karantinada bekletme gibi ek kararlar almaları toparlanmaya çalışan İspanyol turizmine yeni bir darbe vurdu.

İspanya'daki turizm sektörü çalışanlarının derneği Exceltur, Kovid-19'daki vaka artışları nedeniyle bazı ülkelerin aldığı kararların İspanyol turizmine etkisinin çok ağır olacağı uyarısında bulundu.

8,7 MİLYAR AVROLUK KAYIP

Exceltur Başkan Yardımcısı Jose Luis Zoreda, turizm sektöründe bir yıl öncesinin rakamlarına göre ağustos ve eylül aylarında 8,7 milyar avroluk kayıp olabileceğini belirtti.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Zoreda, özellikle Balear Adaları, Kanarya Adaları ve Valensiya bölgelerinde yeni vaka artışlarının çok düşük olduğuna dikkati çekerek İspanyol hükümetinden harekete geçmesini ve turizmde ülke çıkarlarını korumasını istedi.

Diğer yandan İngiltere hükümetinin, vatandaşlarına İspanya'ya gitmemelerini tavsiye etmesi, İspanya'dan gelenleri 14 gün karantinada bekletmesi ve Alman tur operatörü şirketi TUI'nin Balear ve Kanarya Adaları dahil edilmeden İspanya ile İngiltere arasındaki uçak seferlerini 9 Ağustos'a kadar askıya alma kararı tartışmalara neden oldu.

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Balear ve Kanarya'nın yanı sıra Endülüs ve Valensiya özerk yönetimleri de İngiliz hükümetine çağrıda bulunarak karantina kararının kendi bölgeleri için kaldırılmasını istedi.

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, karantina kararının sadece adalar değil tüm ülke genelinde kaldırılması için İngiltere hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, AB’nin seyahat kısıtlaması kararının objektif kriterlerden uzak siyasi olduğunu söylemişti.

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