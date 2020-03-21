Türklerden örnek davranış: İtalyanlar bu davranış sonrası duygulandı

Koronavirüsün kasıp kavurduğu İtalya’da yaşan Türkler, kendi imkanları doğrultusunda başlattıkları bir yardım kampanyası duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İtalya Başkan Yardımcısı Hakan Eller, yaptıkları çalışmaları Yeni Şafak’a anlattı. Hakan Eller, İtalya’nın virüs olayını başta hafife aldığını belirterek, “Genel Başkanımız Bülent Bilgi ile sürekli irtibatlıyız. Sayın Bilgi, ‘Bu zor zamanında İtalya’nın yanında olduğumuzu nasıl göstermemiz gerekiyor’ deyince çevremde tanıdığım Türk inşaat firmaları bulunan abileri arayarak depolarında ‘Maske var mı ‘ diye sordum. Böylece 120 adet maske topladım.”

VİRÜSTEN DOLAYI SARILMADI

Topladığı maskeleri Beyaz Haç Sorumlusu Roberto Trıncheri’ye teslim ettiğinde görevlinin gözyaşlarını tutamayarak ağladığını aktaran Eller, “Roberte ‘Sarılacağım ancak virüsten dolayı sarılamıyorum. Bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Avrupa bizi yalnız bıraktı. Almanya, Fransa bize sırtını döndü. Bu ülkede yaşayan siz ve sizin ülkeniz bize sırtınızı dönmediniz. Bunu kesinlikle unutmayacağız’ dedi” ifadesini kullandı.

YANIMIZDA TÜRK HAKAN VARDI

Hiç kimsenin bir yere gidemediğini dile getiren Eller, “Şu an İtalya diz çökmüş durumda. Sadece 120 maskeden dolayı herkes arıyor, mesaj atıyor. Burada maskeye ihtiyaç var. Türkiye, İtalya’ya maske yardımı yaparsa bunu asla unutmayacaklar. İtalyanlar gizli savaşta olduklarını söylüyor. Biz böyle iken yanımızda Türk Hakan bulundu diyorlar” şeklinde konuştu.

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Türk diplomatların Türklerle sürekli irtibatlı olduğunu ve gerekli uyarıları yaptıklarını ifade eden Eller, kan ihtiyacı ihtimaline karşı kan bağışı kampanyası da başlattıklarını vurguladı.