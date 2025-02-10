Üç esirle Holokost masalı: Takas İsrail vahşetini gözler önüne serdi

Gazze'de 470 gün süren yoğun İsrail saldırıları ve kuşatmanın ardından ilan edilen ateşkes kapsamındaki beşinci esir takası cumartesi günü gerçekleştirildi. Hamas, elindeki üç erkek esiri serbest bırakırken İsrail de hapishanelerde uzun süredir tuttuğu 183 Filistinli tutukluyu teslim etti. İsrail hapishanelerinden çıktıktan sonra Gazze'ye gönderilen 111 tutuklunun hasta ve zayıf düşmüş halde hastanelere taşındığı görüldü. Filistinli mahkumlara reva görülen muameleye hiçbir taraftan kınama gelmezken, İsrailli yaşlı üç esirin sağlıklı olmasına rağmen zayıflamış olduğunu öne sürerek Filistin direnişine ithamlar yöneltiyor.

Defalarca tutuklanan Filistinli siyasetçi Dr. Aziz Duwayk'ın fiziksel durumu çok kötüydü.





ESİRLERİ BU HALE İSRAİL GETİRDİ

Gazze'ye 15 ay boyunca tam kuşatma uygulayan işgalci İsrail ordusu, saldırılar öncesi günlük 700 tıra ulaşan gıda girişini bu süreçte neredeyse sıfıra indirmişti. Yoğun bombardımanlarla Gazze'deki binaların yüzde 80'ini tahrip eden İsrail'in uyguladığı kuşatma yüzünden onlarca Filistinli bebek açlıktan ölmüştü. İsrailli esirler de kuşatma altındaki Gazze'de Filistinlilerle birlikte İsrail ordusunun vahşetlerine maruz kaldı. İsrail'in gıda girişine dahi izin vermediği Gazze'deki 2.3 milyon Filistinlinin durumunu göz ardı eden uluslararası kamuoyunun üç İsrailli esirin zayıflamasını gündemine alması iki yüzlülük olarak değerlendiriliyor.

İsrail zindanlarından çıkarılan Filistinli İbrahim el-Şaviş'in durumu vahşeti ortaya koydu.





BİR DERİ BİR KEMİK HALDE ÇIKIYORLAR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında alıkoyduktan sonra esir takasıyla serbest bıraktığı Filistinli tutuklular ise çökmüş halde hastanelere kaldırıldı. Esirlerden İbrahim Şaviş, Gazze'ye geri dönmesinin ardından kaldırıldığı Avrupa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şaviş'in bir deri bir kemik kalmış hali, İsrail hapishanelerindeki muameleyi ortaya koydu. Yine 2023 yılında İsrail tarafından alıkonunlan Dr. Aziz Duvayk da ağır hasta halde ailesinin yanına dönebildi. Önceki takaslarda serbest bırakılan Filistinli tutuklular da son ana kadar işkencelere maruz kaldıklarını ifade etmişti.





MAĞDURU KİMLİĞİNE GÖRE DEĞERLENDİRİYORLAR

Konuya dair bir açıklama yayınlayan Hamas'a bağlı Esirler Heyeti, Filistinli ve İsrailli esirlere farklı muamele yapılmasını ve uluslararası toplumun bu konudaki çifte standardını kınadı. Açıklamada, sanki insanlığın mağdurun kimliğine göre şekillendiğine, mağdur sadece belli bir partiden olduğunda acı sayılıyormuş gibi bir tavır alındığına dikkat çekilerek, "Bu uluslararası ikiyüzlülük ve işgal devletinin suçlarına duyarsızlık, işgalcilere esirlerimize ve halkımıza yönelik ihlallerini sürdürmeleri için yeşil ışık yakıyor. İşgal devletinin hücreleri insan mezbahalarına dönerken bu gürültü neden koparılmadı? Filistinli esirler, yiyecek, ilaç ve en temel insan haklarından mahrum bırakılıp eski hallerinin gölgesi haline gelerek hapishanelerden çıktıklarında bu seferberlik neden başlamadı?" sorusu soruldu.





ÇİFTE STANDARTA VURGU

"Yüzlerce Filistinli tutuklu, yıllarca süren işkence ve kötü muamele nedeniyle psikolojik ve fiziksel olarak çökmüş, kalıcı sakatlıklarla işgal hapishanelerinden serbest bırakıldığında, uluslararası bir seferberlik ya da insan hakları kınaması yaşanmadı" ifadelerine yer verilen açıklamada, 3 İsrailli esirin biraz kilo kaybetmesinin basına yansımasıyla uluslararası toplumun suskunluğunu kırdığı eleştirisi yapıldı. Açıklamada, uluslararası insan hakları ve insani yardım örgütlerine, "işbirliği ve tarafgirlik çemberinden çıkıp bu suçlarla mücadelede ahlaki ve yasal sorumluluklarını" üstlenme çağrısı yapıldı.



