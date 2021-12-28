Uçakta maske kavgası: Yumruklar havada uçuştu

ABD'den gelen bu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.r. Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkan 'maskeni tak' kavgası çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Saldırgan yolcu FBI tarafından gözaltına alındı.

UÇAKTA GERGİNLİK

ABD'li Patricia Cornwall Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkardığı kavga ile gündemde. 80 yaşında bir yolcuyu maskesini takmadığı gerekçesiyle bağıran kadın kısa sürede uçağın içinde gergin anların yaşanmasına neden oldu.

ADAMA YUMRUK ATTI

Cornwall tarafından uyarılan yolcunun o esnada yemek yediği görülürken, kadının adama vurması, tükürmesi ve küfürler yağdırması ile devreye uçuş ekibi girdi. Delta Havayolları'na ait uçakta çıkan kavga çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.