Dünya Uçakta maske kavgası Yumruklar havada uçuştu
AMERİKA

Uçakta maske kavgası: Yumruklar havada uçuştu

ABD'de uçakta yaşanan bir maske kavgası sosyal medyada viral oldu.Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkan 'maskeni tak' kavgası çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Saldırgan yolcu FBI tarafından gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Uçakta maske kavgası: Yumruklar havada uçuştu
Uçakta maske kavgası.

ABD'den gelen bu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.r. Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkan 'maskeni tak' kavgası çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Saldırgan yolcu FBI tarafından gözaltına alındı.

UÇAKTA GERGİNLİK

ABD'li Patricia Cornwall Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkardığı kavga ile gündemde. 80 yaşında bir yolcuyu maskesini takmadığı gerekçesiyle bağıran kadın kısa sürede uçağın içinde gergin anların yaşanmasına neden oldu.

ADAMA YUMRUK ATTI

Cornwall tarafından uyarılan yolcunun o esnada yemek yediği görülürken, kadının adama vurması, tükürmesi ve küfürler yağdırması ile devreye uçuş ekibi girdi. Delta Havayolları'na ait uçakta çıkan kavga çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

ABD'de uçağı birbirine katan maske kavgası
OYNAT 00:23
ABD'de uçağı birbirine katan maske kavgası
ABD'nin Arizona eyaletinden Utah'a gitmek için apronda bekleyen bir uçakta, maske kavgası çıktı. Yolcular birbirine girerek, o anlar uçakta bulunan bir yolcunun cep telefonuyla kayda alındı.


30 kişiye mezar olmuştu

30 kişiye
mezar olmuştu

'Emrah Apartmanı' davasında tutuklu kalmadı.
45 ülkeye ihraç ediliyor

45 ülkeye ihraç ediliyor

​Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirdi.
Enflasyonla mücadele sürecek

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya net mesaj.

​Sahibi tasmasını bırakınca saldırdı: Küçük çocuk ölümden döndü.

Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza.

Yumruklar havada uçuştu

Yumruklar havada uçuştu

​Uçakta maske kavgası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.