Dünya Uğur Şahin ve Özlem Türeci ABnin ilham verenler listesinin başında
AVRUPA

Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB’nin 'ilham verenler' listesinin başında

Avrupa Birliği’nin (AB) 2021 yılı için hazırladığı ilham veren olaylar listesinin ilk sırasında Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech’in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci yer aldı.

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Haber Merkezi İHA
Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB’nin ilham verenler listesinin başında
Özlem Türeci -Uğur Şahin

AB’nin 2021 için hazırladığı ilham verici etkinlikler listesi Avrupa Komisyonu tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Listenin ilk sırasında “Bilimin Gücü” başlığıyla Covid-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci yer aldı. AB Komisyonu tarafından Şahin ve Türeci’nin korona virüs aşısı geliştirerek milyonlarca insanın hayatını kurtardığı için Liyakat Nişanı ile ödüllendirildiği hatırlatılarak, "herkes için ilham verici" ifadeleri kullanıldı.

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  • 2021 yılının tüm zorluklara rağmen ilham verici dayanışma, liyakat ve umut hikayelerine sahne olduğunu aktaran Komisyon, COVAX programı ile AB ülkeleri tarafından düşük ve orta gelirli ülkelerle 350 milyon doz aşı paylaşımını ise listenin ikinci sırasında “Dayanışmanın Gücü” başlığıyla paylaştı. Listenin üçüncü sırasında ise “Fikirlerin Gücü” başlıklı Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nın başlatılmasına yer verildi. Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkat çekmek için Avrupa’yı dolaşan tren, Erasmus programının 35. yıldönümü nedeniyle 2 euro madeni paranın yeni tasarımı, İtalyan atlet Beatrice Vio’nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanması ve 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi yer aldı.

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