Ukrayna Büyükelçisi Bodnar 'Zelenskiy Erdoğan'dan yardım istedi' diyerek duyurdu: 10 askerimiz hayatını kaybetti
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın saldırılarıyla ilgili saat başı açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'ye Boğazları kapatma konusunda çağrıda bulunarak, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Çanakkale ve İstanbul boğazlarının Rus gemilerinin geçişine kapatılması talebini iletmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gidiyor" ifadelerini kullandı. Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talebinde bulunduğunu belirterek, askeri kargo uçağının Rusya tarafından düşürüldüğünü, 10 Ukrayna askerinin de hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor. Dünyanın gündemine oturan saldırı sonrası açıklamalar peş peşe geliyor.
"Haklı davamızda yardım edin"
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar basın açıklaması yaparak şunları söyledi: "Silahlı kuvvetlerimiz bölgesel işgalcilerle mücadele ediyor. Şu an önemli olan Ukrayna'ya gösterilecek destek. Buradan Türk yönetimine sesleniyorum. Türk halkının Ukrayna'yı haklı davasında desteklemesini umuyoruz. Türkiye’den İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Rus savaş gemilerine kapatılması talebimizi Türk tarafına ilettik."
'ZELENSKİY ERDOĞAN'DAN YARDIM TALEP ETTİ'
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde yardım talebinde bulunduğunu belirtti. Bodnar, "Askeri kargo uçağımız düşürüldü, 10 askerimiz hayatını kaybetti" dedi.