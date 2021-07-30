Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Söz verdiğimiz gibi uçaklar yangınları söndürmek için Türkiye’de

Türkiye'nin farklı şehirlerinde son 3 günde peş peşe yangınlar çıktı. Onlarcası kontrol altına alınırken yangınların devam ettiği yerlerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Dost ülkeler Azerbaycan ve Ukrayna'dan destek mesajları gelirken, Ukrayna'nın Türkiye'ye göndereceği yangın uçaklarının yola çıktığı duyurulmuştu.

"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ TÜRKİYE'YE GÖNDERDİK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını söylemiş, yangın uçaklarının yardım için Türkiye'ye gönderileceğini ifade etmişti.

Bir açıklama daha yapan Zelenskiy, "Söz verdiğimiz gibi iki yangın söndürme uçağı destek grupları ile birlikte geniş çaplı orman yangınlarını söndürmek için Türkiye’ye uçtu" dedi.

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