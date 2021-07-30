Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Söz verdiğimiz gibi uçaklar yangınları söndürmek için Türkiyede
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Söz verdiğimiz gibi uçaklar yangınları söndürmek için Türkiye’de

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Dost ülke Ukrayna Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Söz verdiğimiz gibi iki yangın söndürme uçağı destek grupları ile birlikte geniş çaplı orman yangınlarını söndürmek için Türkiye’ye uçtu" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Söz verdiğimiz gibi uçaklar yangınları söndürmek için Türkiye’de
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Türkiye'nin farklı şehirlerinde son 3 günde peş peşe yangınlar çıktı. Onlarcası kontrol altına alınırken yangınların devam ettiği yerlerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Dost ülkeler Azerbaycan ve Ukrayna'dan destek mesajları gelirken, Ukrayna'nın Türkiye'ye göndereceği yangın uçaklarının yola çıktığı duyurulmuştu.

"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ TÜRKİYE'YE GÖNDERDİK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını söylemiş, yangın uçaklarının yardım için Türkiye'ye gönderileceğini ifade etmişti.

Bir açıklama daha yapan Zelenskiy, "Söz verdiğimiz gibi iki yangın söndürme uçağı destek grupları ile birlikte geniş çaplı orman yangınlarını söndürmek için Türkiye’ye uçtu" dedi.

Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye destek: Yangınlar için uçak filosu yola çıktı
DÜNYA
Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye destek: Yangınlar için uçak filosu yola çıktı
Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.