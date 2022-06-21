Ukrayna için kritik hafta: AB'den üyelik için yeşil ışık

Batılı ülkelerde Ukrayna’da savaşın uzamasına yönelik senaryolar ağırlık kazanırken, Kiev’den kritik bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gün video mesajıyla yaptığı açıklamada, ülkesini tarihi bir haftanın beklediğini söyledi. Zelenski’nin Ukrayna için bir iyi bir de kötü haberi içeren açıklamasında; Almanya Şansöylesi Olaf Scholz, Fransız lider Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in ziyaretleri sırasında güçlü destek verdiği Kiev’in Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık statüsüne bu hafta sonuna kadar onay çıkabileceği belirtildi. Öte yandan Ukraynalı lider, bu gelişmeye paralel olacak şekilde Rusya’nın Ukrayna şehirlerine saldırılarında artışın da yaşanacağını belirtti.

Zelenski

SON 20 SENENİN EN ÖNEMLİ KARARI

Zelenski, önceki gece yayımladığı video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, “AB’den Ukrayna’nın adaylık statüsüne ilişkin gelecek haberle gerçekten tarihi bir haftaya başlıyoruz.” dedi. Bu konuda AB Komisyonundan zaten olumlu bir sonuç aldıklarını aktaran Ukrayna lideri, “1991’den bu yana Ukrayna için şu anda beklediğimiz kadar çok az önemli kararın alındığını herkes biliyor. Eminim ki sadece olumlu bir karar tüm Avrupa’nın çıkarına olacak” diye konuştu.

MOSKOVA SALDIRILARI ARTIRACAK

Diğer yandan Zelenski Ukrayna’nın AB’ye adaylık statüsüne ilişkin kararın alınacağı bu hafta Rusya’dan ülkesine yönelik düşmanca faaliyetlerinin artmasını beklediklerine de işaret ederek “Ve sadece Ukrayna’ya değil, diğer Avrupa ülkelerine de karşı. Hazırlanıyoruz ve hazırız. Ortaklarımızı uyarıyoruz” ifadelerini kullandı. Rusya’nın Zaporijya bölgesinde ve Harkiv yönünde güçlerini biriktirdiğini ifade eden Zelenski, “Yakıt altyapımıza tekrar saldırdılar, yakıt durumunu daha da kötüleştirmek istiyorlar. Elbette buna da cevap vereceğiz. Donbas’ta şiddetli çatışmalar sürüyor. Ancak Severodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Krasnohorivka ve diğer sıcak noktalar direnmeye devam ediyor” dedi.

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HEDEF SEVERODONETSK

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise, Rus birliklerinin Donetsk yönündeki saldırılarının Severodonetsk ve Bahmut kentleri sınırında yoğunlaştığı bildirildi. Özellikle saldırıların havadan yapılmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Savaş, Severodonetsk şehrinde tam kontrol sağlamak için devam ediyor” denildi.

Von der Leyen’den olumlu mesaj

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ay sonuna doğru Brüksel’de yapılacak AB zirvesi öncesinde Ukrayna’ya resmi aday statüsü verileceğinden emin olduğunu duyurdu. Alman devlet kanalı ARD’ye konuşan Von der Leyen, “Olumlu bir karar alacağımıza kesinlikle inanıyorum. Bu aynı zamanda Avrupa Konseyi’nin vermesi gereken tarihi bir karar, ancak hazırlıklar iyi” dedi. AB Komisyonu’nun görüşü, 23-24 Haziran’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi’ne sunulacak.

Roscosmos: Batı savaşı uzaya taşıyor

Rus Uzay Ajansı (Roscosmos) Direktörü Dmitry Rogozin, Batılı astronotların savaşa doğru gittiğini, özel Batılı şirketler tarafından Ukrayna için veri toplanmasının da bunu kanıtladığını söyledi. Russia 24 ile yaptığı bir röportajda Rogozin, Lockheed Martin, Boeing, SpaceX ve diğerleri gibi özel Amerikan şirketlerinin “kızılötesi radar cihazları aracılığıyla hem görsel hem de gerçek zamanlı olarak bilgi toplanmasını sağlamakla görevlendirildiğini belirtti. Roscosmos direktörü ”Bu veriler, Ukrayna kuvvetlerinin ‘balistik füze güdümünde veya çoklu fırlatma roket sistemi operasyonunda’ kullanması için toplanıyor” dedi.

Azov komutanları sorgu için Rusya’da

Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’ın bildirdiğine göre, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasını savunan Azov Taburu subaylarından Komutan Yardımcısı Svyatoslav Palamar ve 36. Deniz Tugayı Komutanı Serhiy Volynsky, sorgu için Rusya’ya transfer edildi. TASS’a konuşan Rus kaynaklar, haziran ayı başlarında binden fazla Azov askerinin soruşturma için açıklanmayan Rus bölgelerine transfer edildiğini kaydetti. Askerlerin akıbeti belirsizliğini korurken, Ukrayna konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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