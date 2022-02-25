Dünya Ukrayna ordusu, Kievdeki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tutuyor
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Ukrayna ordusu, Kiev'deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tutuyor

Ukrayna ordusunun, Rus askeri birliklerinin ele geçirmeye çalıştığı Kiev’deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tuttuğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna ordusu, Kievdeki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tutuyor
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya hesabından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına yönelik güncel bilgiler paylaştı.

Yapılan açıklamada, gece Rus askeri birliklerine karşı Ukrayna savunma güçlerinin direnmeye devam ettiği belirtildi.

Rus birliklerinin Kropivnitskiy şehrinde hava saldırıları düzenlediği bildirilen açıklamada, Vilkovo ve Tiraspol’de Rus helikopterlerinin önemli faaliyetlerinin kaydedildiği aktarıldı.

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Ukrayna hava saldırı birliklerinin çok sayıda Rus zırhlı aracının ilerlediği Teteriv nehrinin bulunduğu Dymer ve İvankov yerleşim bölgelerinde Rus birliklerine karşı muharebe operasyonları yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, nehrin üzerindeki köprünün yıkıldığı vurgulandı.

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Kiev’deki Rus güçlerinin kontrolüne almaya çalıştığı Gostomel askeri havaalanının durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Ukrayna savunma güçlerinden bir diğer taktik grup, dün Rus hava indirme kuvvetlerinin akın ettiği Gostomel havaalanını tutuyor.” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, Ukrayna ordusunun hava kuvvetlerinin Kiev’in gökyüzünü koruduğu belirtilerek, sabah saat 4’ten sonra Ukrayna hava savunma sisteminin başkent üzerine yapılan roket saldırılarını engellediğine işaret edildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sabah erken saatlerde siren sesleri ve art arda patlama sesleri duyulmuştu. Şehirde bir mahalledeki konut, roket parçalarının düşmesi nedeniyle hasar görmüş, çıkan yangın söndürülmüştü. Olayda 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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