Dünya Ukraynada genel seferberlik kararı 18-60 yaş arasına ülkeden çıkış yasaklandı
AVRUPA

Ukrayna'da genel seferberlik kararı: 18-60 yaş arasına ülkeden çıkış yasaklandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, genel seferberlik ilan etti. Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynada genel seferberlik kararı: 18-60 yaş arasına ülkeden çıkış yasaklandı
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Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Gelişmeler sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, genel seferberlik ilan etti.

"18-60 YAŞ ARASI ÜLKEDEN ÇIKAMAYACAK"

Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, "Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin" dedi.

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HALKA SİLAH DAĞITILDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

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