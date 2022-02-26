Dünya Rusyanın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi
AVRUPA

Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, ülkesinin Herson kentinde Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Ukraynada Rusyanın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi
Arşiv.

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, ülkesinin Herson kentinde Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Kanevskyi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Herson'da yaşayan Goşqar Ferzeliyev isimli Azerbaycanlının eşi ve 2 çocuğunun Rus güçlerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'da yaşayan tüm halklara keder ve ölüm getirdiğini belirten Kanevskyi, Azerbaycan halkına üzüntü ve taziye dileklerini iletti.

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