Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi

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İETT otobüsü halk ekmek büfesine daldı: İşletme sahibi canını zor kurtardı

İstanbul’da sürekli arızalanarak vatandaşları mağdur eden İETT otobüsü bu kez can alıyordu. Beyoğlu’nda kontrolü kaybeden bir araç, halk ekmek büfesine daldı. Şans eseri yaralı olarak kurtulan büfe sahibi kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.