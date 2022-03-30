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Dünya Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Arestovich Kieve dönüşlerin başladığını duyurdu
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Arestovich Kiev’e dönüşlerin başladığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bazı bölgelerden uzaklaştırılması üzerine halkın başkente geri dönmeye başladığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynada savaş bitti mi, Ukraynalılar geri dönmeye başladı, Ukraynadan dönüş açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Arestovich Kiev’e dönüşler başladığını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35. gününe girerken, ülke genelinde bazı bölgelerde tansiyon düşmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Buça ve Irpin bölgelerinde Rus askerlerinin püskürtülmeye başlandığını, Rus ordusunun 50 kilometre daha uzaklaştırılmaları halinde bölgede tansiyonun ciddi manada düşeceğini belirtti.

Rusların başkent Kiev’i tamamen terk etmediğini, sadece başkentin kuzey ve batı bölgelerinde tansiyonun düşmeye başladığını ifade eden Arestovich, "Kiev bölgesine bağlı şehirlerde çatışmalar sürüyor. Hem onlardan hem de bizden kayıplar veriliyor. O bölgelerde askeri başarı sağlandı diyemeyiz. Söylendiği gibi yüzde 70 oranında başarılı olduğumuz gerçek dışı. Nisan sonuna doğru eğer düşman birliklerini bölgeden 50 kilometre uzaklaştırabilirsek evlerinden ayrılanlar geri dönebilir. Ayrıca Kiev’e geri dönüşler de başladı" ifadelerini kullandı.

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