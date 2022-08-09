Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü 'Navi Star' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya’da 4 yaşındaki bir çocukta maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Dünyada hızla artan maymun çiçeği virüsü Almanya’da çocuklara da sıçradı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, Pforzheim kentinde enfekte olan 2 yetişkin ile yaşayan 4 yaşındaki bir kız çocuğunda maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi