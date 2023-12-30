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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya hava saldırısı misillemesi: Putin'e bilgi verildi

Ukrayna'nın Kırım'da Rus savaş gemisini vurmasından günler sonra Rusya dün, Ukrayna'ya 'en büyük hava saldırısı'nı gerçekleştirdi. Başta başkent Kiev olmak üzere birçok kenti hedef alan saldırılar sonucu 39 kişi hayatını kaybederken, Ukrayna'dan da Rusya'ya misilleme geldi. Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen saldırı sonucu ikisi çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olay hakkında bilgi verildiği ve Putin'in talimatıyla Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko başkanlığındaki bir ekibin Belgorod kentine doğru yola çıktığı bildirildi.

Semih Bozkuş
20:01 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:23 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ukrayna'dan Rusya'ya füze saldırısı.
Ukrayna'dan Rusya'ya füze saldırısı.

Rus ordusunun hava saldırıları sonrası Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod şehrine saldırı.

Belgorod'a düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği ifade edildi.

"Cezasız kalmayacak"

Rus hava savunma sistemlerince füzelerin birçoğunun vurulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Birkaç roket ve vurulan misket parçaları Belgorod kentinde düştü. Sonuç olarak 12 yetişkin ve 2 çocuk öldü, 108 kişi yaralandı. Suç işleyen Kiev yönetimi, cephedeki yenilgiden dikkatleri başka yöne çekmeye ve bizi benzer eylemlere kışkırtmaya çalışıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri sadece askeri unsurlara ve bu askeri alanla ilgili altyapıya yönelik saldırılar düzenliyor. Bu suç, cezasız kalmayacak."

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırı sonucu bir alışveriş merkezi, üniversite ve konutlar dahil yaklaşık 40 binanın hasar gördüğü aktarıldı.

Putin'e olayla ilgili bilgi verildi

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olay hakkında bilgi verildi ve Putin'in talimatıyla Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko başkanlığındaki bir ekip Belgorod kentine doğru yola çıktı.

Rusya'dan Ukrayna'ya 'en büyük' hava saldırısı

Rusya, savaşın başladığından bu yana dün Ukrayna'ya yönelik en büyük hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Füze ve insansız hava araçları (İHA) ile ülkenin tamamına yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 39 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise yaptığı açıklamada, başkentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktararak, 1 Ocak'ta bir günlük yas ilan etmişti.




#Rusya
#Ukrayna
#Savaş
#Hava Saldırısı
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