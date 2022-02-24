Dünya Ukraynadan Türkiyeye çağrı Boğazları Rusyaya kapatın
AVRUPA

Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: Boğazları Rusya'ya kapatın

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye Boğazları kapatma konusunda çağrıda bulunarak, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Çanakkale ve İstanbul boğazlarının Rus gemilerinin geçişine kapatılması talebini iletmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gidiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan Türkiyeye çağrı: Boğazları Rusyaya kapatın
Vasyl Bodnar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor. Dünyanın gündemine oturan saldırı sonrası açıklamalar peş peşe geliyor.

"Haklı davamızda yardım edin"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar basın açıklaması yaparak şunları söyledi: "Silahlı kuvvetlerimiz bölgesel işgalcilerle mücadele ediyor. Şu an önemli olan Ukrayna'ya gösterilecek destek. Buradan Türk yönetimine sesleniyorum. Türk halkının Ukrayna'yı haklı davasında desteklemesini umuyoruz. Türkiye’den İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Rus savaş gemilerine kapatılması talebimizi Türk tarafına ilettik."

Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
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Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya’ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması...
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ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)<br><br>Rusya: 61,7 Milyar<br>Ukrayna: 5,9 Milyar<br>
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GSYH'YE ORANI<br><br>Rusya: Yüzde 4,3<br>Ukrayna: Yüzde 4,1<br>
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AKTİF PERSONEL<br><br>Rusya: 850 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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REZERV PERSONEL<br><br>Rusya: 250 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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TANK<br><br>Rusya: 12 bin 420<br>Ukrayna: 2 bin 596<br>
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ZIRHLI ARAÇ<br><br>Rusya: 30 bin 122<br>Ukrayna: 12 bin 303<br>
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SALDIRI UÇAĞI<br><br>Rusya: 739<br>Ukrayna: 29<br>
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SAVAŞ UÇAĞI<br><br>Rusya: 772<br>Ukrayna: 69<br>
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HELİKOPTER<br><br>Rusya: 2 bin + <br>Ukrayna: 60<br>
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FIRKATEYN<br><br>Rusya: 11<br>Ukrayan: 1<br>
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MUHRİP<br><br>Rusya: 15<br>Ukrayna: 0<br>
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UÇAK GEMİSİ<br><br>Rusya: 1<br>Ukrayna: 0<br>
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DENİZALTI<br><br>Rusya: 70<br>Ukrayna: 0<br>
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NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br><br>Rusya: 4 bin 490<br>Ukrayna: 0<br>
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Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya'ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücünün karşılaştırması...

Ukrayna Rus işgali altındayken Kiev'deki ATM'de sıra oluştu
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Ukrayna Rus işgali altındayken Kiev'deki ATM'de sıra oluştu
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Rus ordusunun Kırım’dan giriş anları
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Uman şehrine yapılan bombardımanda bisikletli bir kişi öldü ve etraftaki çok sayıda araçta maddi hasar oluştu.

Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vuruldu. <br>
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Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken, kentte sirenler çaldı.<br>
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.
Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı
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Rusya büyük bir askeri harekat başlattı.<br>
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Başkent Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.<br>
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Bu patlamaların ardından Kiev'de yaşayanlar kenti terk etmek için hemen hazırlıklarını yaparak yollara düştü.<br>
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Kiev'den kaçanların sayısı oldukça yüksek. <br>
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Trafikte tek yönlü olarak uzun kuyruklar oluştu.<br>
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Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı
Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından başkent Kiev'de yaşayanlar yurt dışına çıkabilmek için harekete geçti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaşa dönüştü.


Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Piyasalarda kriz

Piyasalarda kriz

​Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

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