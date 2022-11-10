Dünya Ukraynaya bin füze daha
AVRUPA

Ukrayna'ya bin füze daha

İngiltere, Ukrayna'ya yaklaşık 1.000 ek karadan havaya füze sağlayacak.

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Haber Merkezi Diğer
​Ukraynaya bin füze daha
Ben Wallace

Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne (AFU) yaklaşık 1000 ek karadan havaya füze teslimatını kısa süre içinde tamamlayacağını duyurdu.

Bu, Ukrayna'nın daha fazla hava savunma yeteneği taleplerine yanıt olarak geliyor.

Füzeler, mevcut Ukrayna Silahlı Kuvvetleri teçhizatıyla birlikte kullanılabilir. Ekipman, fırlatıcılardan ve füzelerden oluşuyor ve hava hedeflerini vurabilir.

MEHR'e göre duyuru, Savunma Bakanı'nın bugün sekiz ortak ülkenin yanı sıra Birleşik Krallık kuvvetleri tarafından 7.400'den fazla Ukraynalı askerin eğitildiği iki eğitim sahasını ziyaret etmesiyle geldi.

Şu anda 1.900 Ukraynalı asker İngiltere'de eğitim programına katılıyor ve yakında kendi ülkelerine dönecekler. Eğitimi tamamlayanlara muharebe kıyafeti, vücut zırhı ve kulak koruması, su geçirmezlik ve uyku tulumu gibi malzemeler verilmektedir.

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