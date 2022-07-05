Dünya Ukraynayı inşa için 100 milyar euro
AVRUPA

Ukrayna'yı inşa için 100 milyar euro

Avrupa Yatırım Bankası, Kovid-19 salgını döneminde kullanılan bir fonlama yapısını Ukrayna’nın yeniden inşasına yardım içinde devreye sokmayı ve bu yolla 100 milyar euroya varan yatırım toplamayı hedeflediğini bildirdi.

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Ukraynayı inşa için 100 milyar euro
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Avrupa Yatırım Bankası, Kovid-19 salgını döneminde kullanılan bir fonlama yapısını Ukrayna’nın yeniden inşasına yardım içinde devreye sokmayı ve bu yolla 100 milyar euroya varan yatırım toplamayı hedeflediğini bildirdi. Söz konusu plan için Ukrayna, ilk aşamada AB üyesi ülkelerden ve AB bütçesinden 20 milyar euro katkı alacak. Ardından 25 milyar euro kredi ile 200 milyar euroluk yatırımın mobilize edilmesi hedeflenecek. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkelerinde Rus varlıklarına el koyup Ukrayna’nın inşası için fon oluşturabilecekleri bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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