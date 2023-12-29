Ülkede altın yatakları bulundu: Dünya gözünü o bölgeye çevirdi

Ma'aden'den yapılan yazılı açıklamada, bunun şirketin 2022 yılında başlattığı yoğun sondaj programı kapsamındaki ilk keşif olduğu belirtildi.





Mansura-Massara madeninin güneyindeki 100 kilometrelik alan boyunca birden fazla yerde yapılan sondajlardan sonra cesaret verici sonuçların elde edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Bölgenin, uluslararası standartlarda önemli bir altın kuşağı haline gelmesi konusunda büyük beklentiler bulunuyor. Sondaj sonuçları, madende zenginliğin bol olduğunu ve yeraltı geliştirme yoluyla madenin ömrünün uzatılabileceğini gösteriyor."





Açıklamada, "Mansura-Massara altın kaynakları hacmi, yeni keşiften önce yıllık 250 bin ons üretim kapasitesiyle 2023 sonunda yaklaşık 7 milyon onsa ulaştı" ifadeleri kullanıldı.



