|
Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden üst düzey iki Rus yetkiliye yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında yakalama kararı çıkarttı.

16:12 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 16:12 - 25/06/2024 Salı
AA
Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov
Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suça karıştıkları gerekçesiyle yakalama kararı verildiği bildirildi.

Şoygu ve Gerasimov hakkında tutuklama emri

Şoygu ve Gerasimov hakkındaki yakalama kararının 10 Ekim 2022-9 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşen sivillere yönelik saldırılar ve insanlık dışı eylemler sebebiyle verildiği belirtilen açıklamada, Şoygu ve Gerasimov'un bu suçlara doğrudan katıldıkları, emri altındaki askerlere bu suçların işlenmesini emrettikleri ve emri altındaki askerler üzerindeki hakimiyet yükümlülüğüne aykırı hareket ettikleri kaydedildi.


Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin, Ukrayna elektrik altyapısına yönelik füze saldırılarından sorumlu olduklarına ilişkin makul gerekçeler bulunduğu vurgulandı.


Sivil unsurlara yönelik bu saldırıların Rusa güçlerine sağlayacağı askeri avantaja karşın Ukraynalı sivillere verdiği zararın çok daha fazla olduğu gerekçesiyle uluslararası insancıl hukukun orantılılık ve sivil unsurları ayırma ilkelerine aykırı saldırılar olarak değerlendirlidiği kaydedilen açıklamada, tanıkların korunması ve soruşturmaların selameti açısından yakalama emirlerinin içeriğinin 'gizli' olarak düzenlendiği aktarıldı.



UCM Putin ve 3 Rus yetkili hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı

UCM, Mart 2023'te, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.


UCM, Mart 2024'te ise Rus ordusunda Hava-Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Hava Kuvvetlerinde Korgeneral rütbeli Sergey İvanoviç Kobilaş ve Rus Donanmasında Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Nikolayeviç Sokolov hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı.​​​​​​​



#Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
#Ukrayna
#Sergey Şoygu
#Rusya
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Selçuk Üniversitesi bölümleri