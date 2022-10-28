Dünya UNICEF Türkiyeden yardım istedi Ukraynalı refakatsiz çocuklar için teklif geldi
AVRUPA

UNICEF Türkiye’den yardım istedi: Ukraynalı refakatsiz çocuklar için teklif geldi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği topraklardaki refakatsiz çocukların, ailelerine ulaşması için Türkiye’den destek istediğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
UNICEF Türkiye’den yardım istedi: Ukraynalı refakatsiz çocuklar için teklif geldi
​UNICEF Türkiye’den yardım istedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği topraklardaki refakatsiz çocukların, ailelerine ulaşması için Türkiye’den destek istediğini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

Şeref Malkoç
Şeref Malkoç

PLATFORM OLUŞTURULACAK

UNICEF’in 1,5 ay kadar önce Kamu Denetçiliği Kurumu’na sunduğu teklifi komisyon üyelerine de aktaran Malkoç, şunları söyledi: “Rusya’nın Ukrayna bölgesinde işgal ettiği topraklarda binlerce refakatsiz çocuk var. Bu çocukların, ailelerine ulaşması için bizden destek istedi. Çünkü, Ukrayna ve Rusya ombudsmanlıklarıyla ilişkilerimizi biliyor. Ukrayna ve Rusya ombudsmanlığıyla görüşerek yalnızca refakatsiz çocuklar değil, sivillerden esaret altında olan, cezaevinde olan veya diğer şekilde olanlarla İstanbul’da bir platform oluşturacağız.

Mutat aralıklarla bunları da gidip ziyaret edeceğiz ve dünya kamuoyunu bu anlamda bilgilendireceğiz. Bir bakıma tahıl koridoruna, esir değişimine ilişkin İstanbul’un fonksiyonunu biz de insan hakları alanında kuvvetlendirmeye çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru ve esir takası başarısına övgü: Türkiye sayesinde yapıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru ve esir takası başarısına övgü: Türkiye sayesinde yapıldı
Muhteşem geri dönüş

Muhteşem geri dönüş

​Fenerbahçe 3-0'dan geri dönerek Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
Trabzonspor son maça bıraktı

Trabzonspor son maça bıraktı

​Bordo mavililer Kızılyıldız'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Bu kararlılıkla döviz stoku erir

​Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor.
TBMM Başkanı Şentop'tan bütçe komisyonunu sabote eden HDP'li Gergerlioğlu'na tepki: Arkadaşı dışarıya çıkaralım

TBMM Başkanı Şentop'tan bütçe komisyonunu sabote eden HDP'li Gergerlioğlu'na tepki: Arkadaşı dışarıya çıkaralım

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

'İsraf etmiyoruz ki, tasarruf edelim'

'İsraf etmiyoruz ki, tasarruf edelim'

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

​Sağlık Bakanı Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu.
'Evet hatalıyım'

'Evet hatalıyım'

​Ali Palabıyık'tan Galatasaray maçı itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.