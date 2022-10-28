UNICEF Türkiye’den yardım istedi: Ukraynalı refakatsiz çocuklar için teklif geldi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği topraklardaki refakatsiz çocukların, ailelerine ulaşması için Türkiye’den destek istediğini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

Şeref Malkoç

PLATFORM OLUŞTURULACAK

UNICEF’in 1,5 ay kadar önce Kamu Denetçiliği Kurumu’na sunduğu teklifi komisyon üyelerine de aktaran Malkoç, şunları söyledi: “Rusya’nın Ukrayna bölgesinde işgal ettiği topraklarda binlerce refakatsiz çocuk var. Bu çocukların, ailelerine ulaşması için bizden destek istedi. Çünkü, Ukrayna ve Rusya ombudsmanlıklarıyla ilişkilerimizi biliyor. Ukrayna ve Rusya ombudsmanlığıyla görüşerek yalnızca refakatsiz çocuklar değil, sivillerden esaret altında olan, cezaevinde olan veya diğer şekilde olanlarla İstanbul’da bir platform oluşturacağız.

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Mutat aralıklarla bunları da gidip ziyaret edeceğiz ve dünya kamuoyunu bu anlamda bilgilendireceğiz. Bir bakıma tahıl koridoruna, esir değişimine ilişkin İstanbul’un fonksiyonunu biz de insan hakları alanında kuvvetlendirmeye çalışıyoruz.”