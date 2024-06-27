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Dünya

UNRWA: Haziran ayında 86 planlı yardımdan sadece 42'si Gazze'ye giriş yaptı

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze'deki son gelişmelere ilişkin durum raporu yayımladı. Raporda, 1-23 Haziran arasında planlanan 86 insani yardım girişinin sadece 42'sine izin verildiği, Gazze'deki sivillerin akut gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

13:04 - 27/06/2024 Perşembe
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

UNRWA raporunda, “Erişim kısıtlamaları Gazze genelinde temel insani yardım ve hizmetlerin ulaştırılmasını ciddi şekilde engellemeye devam etmektedir. 1-23 Haziran tarihleri arasında, ek görevler gerçekleşmedi ya da planlandığı gibi gitmedi. Kuzey Gazze'ye planlanan 86 koordineli insani yardım misyonundan 42'si (yüzde 49) İsrail makamları tarafından kolaylaştırılırken, geri kalan 44 misyona (yüzde 51) lojistik, operasyonel veya güvenlik nedenleriyle erişim engellendi veya iptal edildi” denildi.


Nüfusun yüzde 96'sı gıda güvensizliği riski altında

UNRWA, Gazze nüfusunun yüzde 96'sının akut gıda güvensizliği riski altında olduğunu vurgulayarak, “Gazze'ye ilişkin son Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu, nüfusun yüzde 96'sının kriz seviyelerinde veya daha yüksek akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu ve neredeyse yarım milyon insanın felaket koşullarında olduğunu bildirmektedir. Yeni rapor, Mart ayındaki bir önceki rapora kıyasla hafif bir iyileşmeye işaret ederken, bu iyileşme ağırlıklı olarak açlığın en kötü seviyesinin azaltılmasına yardımcı olan acil gıda ve beslenme hizmetlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, çatışma devam ettiği ve insani yardım erişimi kısıtlandığı sürece yüksek bir kıtlık riski devam etmektedir. UNRWA, yaklaşık 1,9 milyon kişiye un veya gıda paketi ulaştırarak Gazze Şeridi'ndeki en büyük gıda sağlayıcılarından biri olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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