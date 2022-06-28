Dünya Ürdünde zehirli gaz dolu tank patladı 12 kişi hayatını kaybetti 260 yaralı var
ORTADOĞU

Ürdün’de zehirli gaz dolu tank patladı: 12 kişi hayatını kaybetti 260 yaralı var

Ürdün'ün Akabe Limanı'nda yükleme sırasında devrilen tankın patlaması sonucu sızan zehirli gazdan ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, 260 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ürdün’de zehirli gaz dolu tank patladı: 12 kişi hayatını kaybetti 260 yaralı var
Akabe Limanı'nda yükleme sırasında devrilen tankın patlaması sonucu sızan zehirli gazdan ölenlerin sayısının 12'ye yükseldi.

Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Akabe limanında zehirli gaz içeren bir tankın düşüp patlaması sonucu gaz sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kazada aralarında Ürdünlü ve yabancıların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı, 123 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğü ifade edildi.

ABD, Ürdün hükümetini desteklemeye hazır

  • Öte yandan, ABD'nin Amman Büyükelçisi Henry T. Wooster, Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan açıklamasında, ABD'nin olayla mücadelede Ürdün'ü desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Açıklamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Wooster, "Bu trajedi ile başa çıkmak için Ürdün hükümetini desteklemeye hazırız." ifadesini kullandı.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankın devrilmesi sonucu patlama yaşandığını belirtmişti.

Sertavi, patlama sonucu oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Patlama sonrası bölge boşaltıldı

  • Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedilen açıklamada, patlamanın ardından bölgenin boşaltıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtilmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, olayın yaşandığı bölgenin Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatıldığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçların çok sayıda yaralıyı kurtardığı ve diğer kurtarma ekiplerine yardım ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Yaralıların tahliyesi için bölgeye 4 askeri uçağın sevk edildiği kaydedilen haberde, Zerka kentindeki sahra hastanesinin yaralılara müdahale için hazır hale getirildiği belirtilmişti.

Beyrut'taki patlama Lübnan'ın can damarını kopardı: Beyrut Limanı neden bu kadar önemli?
DÜNYA
Beyrut'taki patlama Lübnan'ın can damarını kopardı: Beyrut Limanı neden bu kadar önemli?
İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.