Ürdün'den İsrail'e karşı acil harekete geçme çağrısı: Arap dünyası buna hazır

"Biz sadece savaşı durdurmak için değil, aynı zamanda iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için bir plan istediğimizi söylüyoruz. Bu da aslında, Gazze'yi işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanından ayrı bir şekilde ele alan hiçbir yaklaşımın kabul edilemeyeceği anlamına geliyor."