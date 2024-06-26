Ürdün'den İsrail'e karşı acil harekete geçme çağrısı: Arap dünyası buna hazır

"Arap dünyası buna hazır"
Safedi, "Netanyahu ve aşırılık yanlısı bakanlarının bölgeyi yıkıma uğratacak başka eylemlerde bulunmasına izin verilemez. Bölgesel çatışmanın genişleme tehlikesi gün geçtikçe artıyor ve bu durum hepimizi acil harekete geçmeye yöneltiyor, Arap dünyası buna hazır." açıklamasında bulundu.
Ürdünlü Bakan, "İsrail hükümeti barış istemiyor ve Gazze'ye yönelik savaşın sürdürülmesine izin verilemez, bu savaş durdurulmalı." şeklinde konuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.