Ürdün'den Suriye'ye girişte yoğunluk yaşanıyor: Dönenler devrim marşlarıyla karşılanacak

Rejimin yıkılışının ardından 10 Aralık'ta çalışmaya başladıklarını belirten Attar, “Yurtdışından gelen kardeşlerimizi büyük bir saygı ile karşılıyoruz. Nasip kapısını ilk açtığımızda Suriyeli kardeşlerimizi devrim marşları karşıladık. İnşallah önümüzdeki günlerde de devrim marşlarımızın her gün sınır kapısında kardeşlerimizi karşılarken çalacak hoparlör sistemi kuracağız” diye konuştu.

Vatanlarından zorla göç etmiş Suriyelilerin ülkelerine girişte devrim marşları ile karşılandığını vurgulayan Attar, “Halkımızın ülkesine kolayca geri dönmesi için çalışanlara yardımsever olmaları konusunda her gün uyarılarda bulunuyorum. Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Vatanına ulaşan birçok kardeşimiz göz yaşlarıyla ve büyük bir mutlulukla girdi. Bundan sonra da devrim marşlarımızın her gün çalabilmesi için ses sistemi düzenliyoruz. Ülkesine dönen insanları bayram havasında karşılamak istiyoruz” değerlendirmesi yaptı.