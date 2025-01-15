Ürdün'den Suriye'ye girişte yoğunluk yaşanıyor: Dönenler devrim marşlarıyla karşılanacak

Suriye'de 61 yıllık Baas döneminin kapanmasının ardından komşu ülkelere sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Ürdün ile Suriye arasındaki Nasib Sınır Kapısı geri dönüş için kullanılan önemli güzergahlardan biri oldu. Yeni Şafak’a konuşan Nasib Sınır Kapısı Müdürü Binbaşı Ahmet Attar, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamalarda günlük yaklaşık 2 bin 500 Suriyelinin ülkesine döndüğünü vurgulayarak şu ana kadar yaklaşık 70 bin kişinin Suriye’ye döndüğünü anlattı.

SİSTEM KURACAĞIZ

Rejimin yıkılışının ardından 10 Aralık'ta çalışmaya başladıklarını belirten Attar, “Yurtdışından gelen kardeşlerimizi büyük bir saygı ile karşılıyoruz. Nasip kapısını ilk açtığımızda Suriyeli kardeşlerimizi devrim marşları karşıladık. İnşallah önümüzdeki günlerde de devrim marşlarımızın her gün sınır kapısında kardeşlerimizi karşılarken çalacak hoparlör sistemi kuracağız” diye konuştu.

SINIR KAPISINDA YÜZLER GÜLÜYOR

Devrik rejimin uyguladığı bütün uygulamaların bittiğini sınır kapılarının halka hizmet edilen noktalara dönüştüğünü anlatan Attar, “Sınır kapısının işletilmesi için 10 Aralık’tan bu yana çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ülkelerine girerken kolaylıkla ve iyi muamelelerle girmesi için dikkatle çalışıyoruz. Nasib Sınır Kapısı’nı kullananlar için kaliteli hizmet ve güler yüz önceliğimiz. Kapıdan girdikden sonra merkeze gidemeyenler için ücretsiz nakil imkanımız var” dedi.

BAYRAM HAVASI

Vatanlarından zorla göç etmiş Suriyelilerin ülkelerine girişte devrim marşları ile karşılandığını vurgulayan Attar, “Halkımızın ülkesine kolayca geri dönmesi için çalışanlara yardımsever olmaları konusunda her gün uyarılarda bulunuyorum. Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Vatanına ulaşan birçok kardeşimiz göz yaşlarıyla ve büyük bir mutlulukla girdi. Bundan sonra da devrim marşlarımızın her gün çalabilmesi için ses sistemi düzenliyoruz. Ülkesine dönen insanları bayram havasında karşılamak istiyoruz” değerlendirmesi yaptı.

ABD'den temelli dönecekler

ABD'de yaşayan Samir Abdulhalim ve eşi Aya Abdulhalim Ürdün sınır kapısından gözyaşları eşliğinde girdi. Mutluluktan ağladıklarını belirten Abdulhalim ailesi 13 yılın ardından ilk defa doğduğu topraklar olan ülkelerine geri döndüklerini belirtti. Aile, "ABD'deki işlerimizi halledip ülkemize temelli geri döneceğiz. Bu anlara şahit olmak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Ülkemize dönüp çalışacağız

Mısır’dan gelen Abdul Hassan 13 yılın ardından memleketi Halep’e gitmek için ülkesine giriş yaptı. Mısır’da ve Türkiye’de yaşamış olan Hassan, “Tekstil işiyle uğraşıyoruz artık ülkemize geri dönüp işlerimizi burada yapacağız. Ülkemize yeniden kavuşmak bu güzel topraklarda yeniden yaşayacak olmak bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Toprağı öptü

Ürdün’den Suriye’ye dönen Ahmet Hasan Türkmeni, ağlayarak sınır kapısına ulaştıklarını, ülkelerine girdiklerinde toprağı öptüklerini belirterek, “Devrimin başladığı yer olan Dera’dan rejimin yoğun bombardımanı sonucunda göç etmek zorunda kalmıştık. 70 yaşımda özgürlüğü tattığım için çok mutluyum, huzur güven ve sevinç içerisinde ülkemize giriyoruz. Hepimiz bir olup ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız" sözlerini paylaştı.







