Vahşi yaşamdan posterlik anlar

Kongo Cumhuriyeti’nde ölmek üzere olan ve bakıcısına sarılan gorilin son anları büyüleyici bir görüntü ortaya çıkardı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı (Wildlife Photographer of the Year) ödülleri sahiplerini buldu. Londra’daki Doğal Tarih Müzesi tarafından her yıl düzenlenen uluslararası yarışma için profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçılarının yakaladığı bir gorilin son anları, terk edilmiş eve giren kutup ayıları ve leopar tarafından kovalanan dağ keçileri gibi kareler, yaban hayatı tutkunlarını büyüledi. Etkinlik, dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olarak biliniyor.

Amerikalı fotoğrafçı Karine Aigner’ın ‘The big buzz (Büyük vızıltı)’ adlı eseri Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı seçildi. Aigner, 58 yıllık yarışma tarihinde bu ödülü alan 5. kadın fotoğrafçı oldu. Güney Teksas’ta çölde çekilen fotoğraf bir grup arının kümeleşme anını gösteriyor.

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Kutup ayıları, Rusya’da terk edilmiş bir evde başıboş gezerken görüntülendi. Denizci Dmitry Kokh, fırtınadan korunmak için demirlediği Kolyuchin Adası’nda bu harika manzarayla karşılaştı.

İspanyol fotoğrafçı Juan Hernandez Martinez, Karayip Adaları’nda bir yakalı toy kuşunun dansını yakaladı.

Anand Nambiar, Himalayalar’da bir kar leoparının dağ keçilerine saldırma anını görüntüledi.

Bolivya’da And Dağları’nın zirvesinde, dünyanın en büyük tuz gölünde su üzerindeki flamingolar adeta görsel şölen sunuyor.