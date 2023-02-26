Vladimir Putin: NATO'nun nükleer kapasitesi hesaba katılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl başlayan savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Putin, "Rusya'nın, ABD önderliğinde Rusya'yı yenmeyi amaçlayan NATO'nun nükleer yeterliliğini hesaba katmaktan başka seçeneği yok" ifadesini kullandı.
Haber 7'ye göre Batı ülkelerinin Rusya'yı yok etmeyi amaçladığını iddia eden Rus lider, "Batı, Rusya'yı kontrol etmek için parçalanmasını istiyor. Bu ülkeler, Ukrayna'da işlenen suçların dolaylı ortağıdır" dedi.