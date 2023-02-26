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Dünya

Vladimir Putin: NATO'nun nükleer kapasitesi hesaba katılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın, Ukrayna ile devam eden mücadelede ABD önderliğinde kendilerini yenmeyi amaçlayan NATO'nun nükleer bakımdan yeterliliğini hesaba katmaktan başka çaresinin olmadığını dile getirdi.

12:49 . 26/02/2023 Pazar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl başlayan savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.


Putin, "Rusya'nın, ABD önderliğinde Rusya'yı yenmeyi amaçlayan NATO'nun nükleer yeterliliğini hesaba katmaktan başka seçeneği yok" ifadesini kullandı.


Haber 7'ye göre Batı ülkelerinin Rusya'yı yok etmeyi amaçladığını iddia eden Rus lider, "Batı, Rusya'yı kontrol etmek için parçalanmasını istiyor. Bu ülkeler, Ukrayna'da işlenen suçların dolaylı ortağıdır" dedi.


#NATO
#Putin
#nükleer kapasite
1 saat önce
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Vladimir Putin: NATO'nun nükleer kapasitesi hesaba katılmalı
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