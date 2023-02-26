Vladimir Putin: NATO'nun nükleer kapasitesi hesaba katılmalı

ABD'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaşın birinci yılının dolmasının ardından Rusya karşıtı protesto düzenleyerek, sloganlarında ''Putin bir katildir'' ifadelerine yer verdi. Protestoya katılanlardan Litvanya uyruklu Ruta Puskoriaz, ''Biz çocukken Sovyetler Birliği Litvanya’yı ele geçirdi ve Amerika Birleşik Devletleri’ne geldik. Aynı şeyler olduğu için çok endişeliyiz'' ifadelerini kullandı.