Washington'ı kontrolüne almış

ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan, nüfuzlu kimselere yönelik fuhuş ağı kuran sapkın milyarder Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı. ABD’li yargıç Loretta Preska, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden işadamı Epstein’ın suç ortağı ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell hakkındaki dava kapsamında belgelerin yayınlanması talimatını verdi. Listelerin açıklanmasıyla siyasetten istihbarata, pop dünyasından akademiye varana kadar geniş bir iletişim ağına sahip olduğu görüldü. ABD basınına konuşan Epsitein’ın kardeşi Mark Epsitein, abisinin 2016 ABD Başkanlık seçimlerini erteleyecek güce sahip olduğunu iddia etti. Yayınlanan belgelerde İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton, Donald Trump, CIA Direktörü William Burns, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland, şarkıcı Michael Jackson, ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr., Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, Bill Gates, sihirbaz David Copperfield ve bilim adamı Stephen Hawking gibi önemli isimler yer alıyor. Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhinde açılan soykırım davasında Gazze Kasabaı Binyamin Netanyahu’nun Tel Aviv’i savunması için görevlendirdiği Alan Dershowitz’in pedofili olduğu iddiası da kayıtlara geçen bir diğer ilginç detay. Epstiein’ın Mossad adına casusluk yaptığı ve İsrail ile yakın ilişkide olduğu biliniyor.





I ÇEVRESİNİ KURBANLARINI KANDIRMAK İÇİN KULLANDI

Belgelerde çok sayıda ismin yer alması Epstein’ın iyi bağlantılara ve geniş bir çevreye sahip olduğunu ortaya koydu. Belgelerde Epstein’ın kurbanlarını kandırmak için haberli ya da habersiz bu güçlü çevreyi kullandığı kaydedildi. İfade veren tanıklardan Johanna Sjoberg adlı bir kadın, “Arasına karıştığı güçlü insanları, bu insanlar bilse de bilmese de, seks ticareti planını daha da kolaylaştırmak için kullandı” ifadelerini kullandı. Örneğin ünlü moda tasarımcısı Vera Wang Epsite’ın yakın arkadaşlarındandı. Epstein, Wang’le olan ilişkisini, model olmak isteyen kızları kandırmak için kullandı.





I SEÇİMLERİ ERTELETECEK GÜCÜ VARDI

Sapkın Yahudi milyarderin küçük kardeşi Mark Epstein, New York Post’a belgelere ilişkin verdiği demeçte, ağabeyinin 2016 ABD başkanlık seçimlerini erteleyebilecek güçte olduğunu söyledi. Mark Epstein, ağabeyi Jeffery’nin kendisine, “Her iki aday hakkında bildiklerimi söyleseydim, seçimi iptal etmek zorunda kalırlardı’’ dediğini ifade etti. Söz konusu iddia, sapkın milyarderin etki alanının ne

kadar geniş olduğunu gözler önüne serdi.





I CLINTON GENÇ KIZLARDAN HOŞLANIYOR

Sjoberg 2001’de İngiltere Prensi Andrew’un Epstein’ın Manhattan’daki dairesinde koltukta otururken kendisini taciz ettiğini iddia etti. Tutanaklarda 69 kez adı geçen Andrew’un, “Jane Doe #3” kod adı tanıkla üç ayrı coğrafi bölgede reşit olmadığı sırada cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı iddia edildi. Belgelerde 50 kez adı geçen eski ABD Başkanı Clinton’la ilgili bir suçlama bulunmazken, kayıtlara göre Sjoberg ifadesinde, Epstein’ın kendisine Clinton’un da “kadınları genç yaşta sevdiğini” söylediğini belirtti. Kayıtlar arasında ayrıca Clinton’ın Epstein’ın özel jetiyle seyahat ettiğini doğrulayan Maxwell’in ifadesi de yer alıyor.





I MICHAEL JACKSON VE DAVID COPPERFIELD

Belgelerde, eski Başkan Trump’ın görevini kötüye kullandığına yönelik bir iddia yer almıyor. Ancak Sjoberg bir ifadesinde Epstein’ın New Jersey’deki kumarhanelerden birine giderken Trump’tan söz ettiğini ve onunla iletişime geçeceğini söylediğini belirtiyor. Sjoberg ayrıca ifadesinde Michael Jackson ve sihirbaz David Copperfield ile Epstein aracılığıyla tanıştığını belirtti, ancak onlarla ilgili olumsuz bir iddiada bulunmadı.





I ESKİ NORVEÇ BAŞBAKANI DA LİSTEDE

2014 tarihli bir dosyaya göre Epstein, kurbanlarını dünya liderleri de dahil olmak üzere güçlü simalara “cinsel amaçlarla” pazarladı. Tanıklardan biri, Epsitein’ın eski Norveç Başbakanı Jagland ile yazışmalarını kendisine gösterdiğini belirtti. Belgelerde, sapkın milyarderin yazışmalardan yola çıkarak tanığı, eski Başbakan ile tanıştırmak için ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. ABD Başkan adaylarından Robert Kennedy Jr.’ın da Epsitein ile yakın ilişkisi olduğu, uçağıyla iki kez uçtuğu ifade edildi.





I EHUD BARAK’LA YAKIN İLİŞKİ

Belgelere göre, uzun süredir İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, 2013’ten 2017’ye kadar Epstein’in evinde düzenli olarak misafir oldu. Ayrıca Barak, Epstein’ın jetiyle defalarca kez seyahat etti. Yayımlanan belgelerde, Netanyahu’nun UAD’de İsrail’i soykırım suçlamalarına karşı savunması için görevlendirdiği avukat Alan Dershowitz’in pedofili olduğu iddia edildi. Epsitein’ın ve varislerinin avukatlığını da yapan Dershowitz’in adı dosyalarda 130 kez geçiyor.





I CIA DİREKTÖRÜ İLE ÜÇ GÖRÜŞME

Belgelerde 2014 yılında ABD Başkanı Barrack Obama yönetiminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan, şu an ise CIA Direktörlüğü yürüten William Burns’ün Epstein ile yakın ilişkisi olduğu kaydedildi. Kayıtlara göre Epsitein ile Burns 3 kere planlı görüşme gerçekleştirdi. ABD istihbaratının bir numarasının suça karışıp karışmadığı bilinmezken, Epsitein’ın şantaj ağıyla ilgisi olduğundan şüpheleniliyor.



