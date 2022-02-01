Xi Jinping Beijing Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılışında hazır bulunacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sonraki günlerde Beijing 2022 Olimpiyat Oyunları’na katılan yabancı liderler ve uluslararası kuruluş yetkilileriyle bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakup, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Lüksemburg Büyük Dükü Henri, Monako Prensi Albert II, Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Angel Fernandez, Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa Delgado, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa, Pakistan Başbakanı Imran Khan, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-seug, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Tayland Prensesi Maha Chakri Sirindhorn, Uluslararası Olimpiyat (IOC) Başkanı Thomas Bach, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Abdullah Şahid, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) Genel Müdürü Daren Tang, Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Marcos Troyjo ve Shanghai İş Birliği Örgütü (SİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılışına ve ilgili etkinliklere katılacak isimler arasında yer alıyor.