Yağmacı Esed

ABD’de istihbarat, strateji ve politikayla ilgili çalışmalar yapan New Lines Enstitüsü’nün raporu, Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarını yağmaladığını ortaya koydu. Rapora göre, yağma süreci BM’nin Lübnan’daki merkezinden başlıyor ve dağıtım sürecinin tüm aşamalarına yayılıyor. Çok sayıda eski BM ve Kızılhaç çalışanının ifadelerine yer verilen raporda, olayın vahametini bir Kızılhaç çalışanının anlattıkları şöyle yansıttı: “Siyasi ve askeri güvenlik başta olmak üzere tüm güvenlik kolları ve bölgedeki kontrol noktalarının komutanlarıyla koordineli çalışıyoruz. Bizden istediklerini alıyorlar ve reddetme gibi bir şansımız yok.”

ESED’İN ŞİRKETİ ÜSTÜNÜ ÖRTÜYOR

STK’ların yüzde 85’i, Esed’in güvenlik güçlerinin insani yardımlarla ilgili tüm sürece müdahale ettiğini doğruladı. Kızılhaç’taki üst düzey yetkililer, Esed milis hükümetinin nakdi yardımın ortalama yüzde 40 ila 60’ına el koyduğunu, bazı durumlarda bunun yüzde 80 ila 90’a ulaştığını ifade etti. Yardım kuruluşlarının değerlendirme ve izleme görevini yüklenen şirketler ise Esma Esed’in kontrolü altında ve son raporlar bu şirketlerce yazılıyor. Böylece dolandırıcılığın üstü kolayca örtülüyor. Raporda, Cumhuriyet Sarayı’nda yapılan sözleşmelerle kazancın paylaşıldığı bilgisine de yer verildi.

BM, SAVAŞI FİNANSE EDİYOR

Suriye’deki çoğu BM kurumu da rejimin fiili ofislerine dönüşmüş durumda. İnsani yardımlar, rejim ordusuna hizmet edecek şekilde dağıtılıyor. Ölen ve yaralanan rejim askerlerinin aileleri ile yine rejimin gıda, çadır ve giyim ihtiyacı buradan karşılanıyor. BM dolaylı olarak savaşı finanse ediyor. Buna itiraz eden BM çalışanları baskıya maruz kalıyor, kiminin vizesi iptal ediliyor. Rejim bölgesindeki bir sivil toplum örgütü lideri konuyla ilgili şunları söyledi: “Suriye’deki insani yardım sistemi savaşı finanse eder hale gelmiş durumda. İşbirliğine yanaşmayanlar ya tutuklanıyor ya da aileleriyle tehdit ediliyor. Cezaevine girenler ise ortadan kayboluyor.”

REKLAM