Yak yık yağmala zihniyeti: İşte sözde medeni Batı'nın yakıp yıktığı Osmanlı eserleri!

Osmanlı’nın mührünü vurduğu eserler yakılıp, yıkılıp yağmalanırken çok azı bugün ayakta. Yıkılıp yakılan, yağmalanan eserlerden bazıları şöyle:
AHIR YAPTILAR
* 1494 yılında Üsküp’te yapılan Burmalı Camii, 1925’te Sırp rejimi tarafından yağmalandı ve yıkıldı.
* Yakın dönem Osmanlı camisi olan Selanik’teki Yeni Cami, 1902 yılında yapıldı. Bugün müze olarak kullanılıyor.
* 1422 yılında Dimetoka’da inşa edilen Çelebi Sultan Mehmet Camii, türlü yağmaya maruz kaldı ve ahır olarak kullanıldı. Daha sonra restore edilen cami, bugün ibadete kapalı bir şekilde duruyor.
* 1526 yılında Kosova’nın merkezine yaptırılan Evrenos Yakup Bey Camii’nin, bugün sadece minaresi ayakta kalmayı başarabilmiş.
* Ethem Bey Camii Arnavutluk’un Tiran kentinde. 1966 yılından beri ibadete kapalı.
BAZILARI AYAKTA KALABİLDİ
Balkanlar’da Osmanlı’nın imzasını taşıyan bazı camiler de her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı:
- * Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde yer alan ve barok mimari tarzıyla inşa edilmiş olan Alaca Camii, yaklaşık 600 yıldır Osmanlı ihtişamını temsil ediyor.
- * İshak Bey Camii, 1438 yılında ibadete açılmış, Üsküp’te yer alan önemli camilerden biri.
- * Ali Paşa Camii, Budin Beylerbeyi Hadım Ali Paşa tarafından yaptırıldı.
- * Gazi Hüsrev Bey Camii. 1537 yılında Bosna’da Gazi Hüsrev Bey adına yapılan cami şehrin merkezinde yer alan çok kapsamlı bir yapı. Şu an restore edilmekte.