Yak yık yağmala zihniyeti: İşte sözde medeni Batı'nın yakıp yıktığı Osmanlı eserleri!

Yenice’de (Yannitsa) Yunan ordusuna ait bir askeri kampın içinde kalan Ahmed Bey Camii, topçu atışları için hedef olarak kullanıldı.

Osmanlı’nın mührünü vurduğu eserler yakılıp, yıkılıp yağmalanırken çok azı bugün ayakta. Yıkılıp yakılan, yağmalanan eserlerden bazıları şöyle:

AHIR YAPTILAR

* 1494 yılında Üsküp’te yapılan Burmalı Camii, 1925’te Sırp rejimi tarafından yağmalandı ve yıkıldı.

* Yakın dönem Osmanlı camisi olan Selanik’teki Yeni Cami, 1902 yılında yapıldı. Bugün müze olarak kullanılıyor.

* 1422 yılında Dimetoka’da inşa edilen Çelebi Sultan Mehmet Camii, türlü yağmaya maruz kaldı ve ahır olarak kullanıldı. Daha sonra restore edilen cami, bugün ibadete kapalı bir şekilde duruyor.

* 1526 yılında Kosova’nın merkezine yaptırılan Evrenos Yakup Bey Camii’nin, bugün sadece minaresi ayakta kalmayı başarabilmiş.

* Ethem Bey Camii Arnavutluk’un Tiran kentinde. 1966 yılından beri ibadete kapalı.

BAZILARI AYAKTA KALABİLDİ

Balkanlar’da Osmanlı’nın imzasını taşıyan bazı camiler de her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı:

* Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde yer alan ve barok mimari tarzıyla inşa edilmiş olan Alaca Camii, yaklaşık 600 yıldır Osmanlı ihtişamını temsil ediyor.

* İshak Bey Camii, 1438 yılında ibadete açılmış, Üsküp’te yer alan önemli camilerden biri.

* Ali Paşa Camii, Budin Beylerbeyi Hadım Ali Paşa tarafından yaptırıldı.

* Gazi Hüsrev Bey Camii. 1537 yılında Bosna’da Gazi Hüsrev Bey adına yapılan cami şehrin merkezinde yer alan çok kapsamlı bir yapı. Şu an restore edilmekte.