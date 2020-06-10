Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yak yık yağmala zihniyeti İşte sözde medeni Batının yakıp yıktığı Osmanlı eserleri
AVRUPA

Yak yık yağmala zihniyeti: İşte sözde medeni Batı'nın yakıp yıktığı Osmanlı eserleri!

Ayasofya’nın üzerinden ortalığı ayağa kaldıran Batı’nın tarihi yapılara bakışı ortada. Ele geçirdikleri topraklarda halka soykırım uygulayan Batı’nın acımasızlığından Osmanlı dönemi eserleri de kurtulamadı. Yüz yıllardır ayakta duran ecdat yadigarları özellikle Balkanlar’da vandallığın kurbanı oldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Yenice’de (Yannitsa) Yunan ordusuna ait bir askeri kampın içinde kalan Ahmed Bey Camii, topçu atışları için hedef olarak kullanıldı.
Yenice’de (Yannitsa) Yunan ordusuna ait bir askeri kampın içinde kalan Ahmed Bey Camii, topçu atışları için hedef olarak kullanıldı.

Osmanlı’nın mührünü vurduğu eserler yakılıp, yıkılıp yağmalanırken çok azı bugün ayakta. Yıkılıp yakılan, yağmalanan eserlerden bazıları şöyle:

AHIR YAPTILAR

* 1494 yılında Üsküp’te yapılan Burmalı Camii, 1925’te Sırp rejimi tarafından yağmalandı ve yıkıldı.

* Yakın dönem Osmanlı camisi olan Selanik’teki Yeni Cami, 1902 yılında yapıldı. Bugün müze olarak kullanılıyor.

* 1422 yılında Dimetoka’da inşa edilen Çelebi Sultan Mehmet Camii, türlü yağmaya maruz kaldı ve ahır olarak kullanıldı. Daha sonra restore edilen cami, bugün ibadete kapalı bir şekilde duruyor.

* 1526 yılında Kosova’nın merkezine yaptırılan Evrenos Yakup Bey Camii’nin, bugün sadece minaresi ayakta kalmayı başarabilmiş.

* Ethem Bey Camii Arnavutluk’un Tiran kentinde. 1966 yılından beri ibadete kapalı.

BAZILARI AYAKTA KALABİLDİ

Balkanlar’da Osmanlı’nın imzasını taşıyan bazı camiler de her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı:

  • * Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde yer alan ve barok mimari tarzıyla inşa edilmiş olan Alaca Camii, yaklaşık 600 yıldır Osmanlı ihtişamını temsil ediyor.
  • * İshak Bey Camii, 1438 yılında ibadete açılmış, Üsküp’te yer alan önemli camilerden biri.
  • * Ali Paşa Camii, Budin Beylerbeyi Hadım Ali Paşa tarafından yaptırıldı.
  • * Gazi Hüsrev Bey Camii. 1537 yılında Bosna’da Gazi Hüsrev Bey adına yapılan cami şehrin merkezinde yer alan çok kapsamlı bir yapı. Şu an restore edilmekte.

Ayakta cami bırakmadılar: Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi
DÜNYA
Ayakta cami bırakmadılar: Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi
Abone Ol Google News
Birçok ilin valisi değişti

Birçok ilin valisi değişti

​Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanacak.
ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinde bir ilk

Siyahi general Brown, kuvvet komutanı olarak görev yapacak.
Koronavirüs adeta unutuldu

Koronavirüs
adeta unutuldu

​Ne maske ne sosyal mesafe.
Bir CHP klasiği daha

Bir CHP klasiği daha

Meclis çalışmalarını geciktirmek için bakın ne yaptılar?
Devlet onlar için <br>seferber oldu

Devlet onlar için
seferber oldu

Siyam ikizleri Türkiye'ye geliyor.
Normal olan tedbirdir

Normal olan tedbirdir

​Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
65 ve 18 yaş için <br>yeni düzenleme

65 ve 18 yaş için
yeni düzenleme

Erdoğan, 'Yeni Normal'in kararlarını açıkladı.
Pes dedirtti!

Pes dedirtti!

Belediyeye şikayet yağdı.
Doktorlar bir de bunlarla uğraşıyor

Doktorlar bir de bunlarla uğraşıyor

​Korona hastası, son anda yakalandı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Ayasofya için <br>tarih verildi

Ayasofya için
tarih verildi

​AK Partili Muş: Temmuzda gerekli adımlar atılacak.
Yık yık bitmiyor

Yık yık bitmiyor

​Firari Can Dündar'ın villasında yıkım hala sürüyor.
Türkiye ve<br>Libya'ya özendiler

Türkiye ve
Libya'ya özendiler

​MEB anlaşması imzaladılar ama denizde petrol değil balık var.
TVNET'ten bir ilk

TVNET'ten bir ilk

Dijital Belgesel Kitaplığı platformu izleyici ile buluştu.
Eren'in katiline koşanları savundu

Eren'in katiline koşanları savundu

"​HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılanlar hukuksuzluktur..."
Dikkat<br>uçağı kaçırmayın

Dikkat
uçağı kaçırmayın

​THY'den yolcularına 3 saat uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.