Dünya Yanlışlıkla sığınmacı kampına gönderilen Suriyeli genç ailesine kavuştu
ORTADOĞU

Yanlışlıkla sığınmacı kampına gönderilen Suriyeli genç ailesine kavuştu

Yanlışlıkla sığınmacı kampına gönderilen Suriyeli genç ailesine kavuştu

Kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalar kapsamında üzerinde kimliği bulunmadığı için sığınmacı kampına gönderilen Suriyeli genç, oturma izni belgelenince bugün yeniden İstanbul'a geldi. Suriyeli Amjad Tablieh, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis ve jandarmaya çok teşekkür ederim. Yeni bir belge verdiler bana. Bugün sabah İstanbul’a ailemin yanına geldim. Çok mutluyum. Okuluma devam etmek istiyorum. Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’yi Suriye gibi seviyorum" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Amjad Tablieh.
Amjad Tablieh.

Kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalar kapsamında on gün önce kimliği olmadığı için sığınmacı kampına gönderilen Suriyeli Amjad Tablieh, oturma izni belgelenince İstanbul'daki ailesine kavuştu.

  • Suriye’deki iç savaş nedeniyle dört yıl önce ailesiyle İstanbul'a gelen ve İstanbul İl Göç İdaresi'nden oturum izni alan 19 yaşındaki Amjad Tablieh, kentte 10 gün önce kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışma yapan görevlilerce durduruldu.

Geçici kimliği ve belgeleri yanında olmadığı için görevlilere ibraz edemeyen Tablieh, buradan alınarak sığınmacı kampına götürüldü.

Sığınmacı kampında, oturma izni ve geçici kimliği bulunduğu fark edilen Tablieh, kamptan alınarak İstanbul'a gönderildi.

On günlük ayrılığın ardından ailesine kavuşan Tablieh, dört yıl önce geldikleri İstanbul'da ailesiyle Esenyurt'a yerleştiklerini ve oturma izinleri olduğunu söyledi.

Burada hem okuduğunu hem de çalıştığını anlatan Amjad Tablieh, 9. sınıfı bitirdiğini, gelecek yıl 10. sınıfa başlayacağını belirtti.

Sığınmacı kampına gönderildi

17 Temmuz’da Fatih'te görevlilerin kendisine kimlik sorduğunu aktaran Tablieh, kimliğinin yanında olmadığını görevlilere söylediğini ifade etti.

Tablieh ağabeyini arayarak kimliğini istediğini, bir süre kimliğin gelmesi bekleyen görevlilerin daha fazla bekleyemeyeceklerini belirterek, kendisini önce Tuzla'ya, buradan da sığınmacı kampına gönderdiğini anlattı.

Amjad Tablieh, kamptayken ailesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının kimlik bilgilerini yetkililere ulaştırması üzerine kamptan alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ondan sonra valilik bana ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis ve jandarmaya çok teşekkür ederim. Yeni bir belge verdiler bana. Bugün sabah İstanbul’a ailemin yanına geldim. Çok mutluyum. Okuluma devam etmek istiyorum. Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’yi Suriye gibi seviyorum."

REKLAM

Amjad Tablieh'in annesi Wafa Jarkas ise oğlunun geri gelmesine çok sevindiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Bize çok yardımcı oldu. Oğlumun tekrar geri gelmesine çok sevindim. Bir yanlış anlaşılma olmuştu. Düzeltildi, çok şükür" dedi.

Bugün trafiğe açılıyor

Bugün trafiğe açılıyor

Ulaştırma Bakanı, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
Suriyeli misafirebakış değişmedi

Suriyeli misafire
bakış değişmedi

​​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Federasyon anayasası!

Federasyon anayasası!

​CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı FETÖ ve PKK için kolları sıvadı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Aslan oluyor

Aslan oluyor

Deniz Türüç'ün Galatasaray'a maliyeti belli oldu.
Taziye<br> yemeği kalkıyor

Taziye
yemeği kalkıyor

Faizli kredi çekip üç gün misafir ağırlıyorlardı.

Duvara fon onayı

Duvara fon onayı

​Duvarın inşası için Pentagon bütçesi kullanılacak.

Fenerbahçe'nin <br>son gözdesi

Fenerbahçe'nin
son gözdesi

Prensipte anlaşıldı, bedavaya kiralanacak.
Sahtekarlığa<br>karşı sertifikalı altın

Sahtekarlığa
karşı sertifikalı altın

​Kuyumculardan, 'Güvendiğiniz yerden alışveriş yapın' tavsiyesi.
Katliam<br>devam ediyor!

Katliam
devam ediyor!

İdlib'e yapılan hava saldırılarında 14 sivil öldü.
Berlin'in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

Berlin'in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

Açılışı 5 kez ertelenen havalimanı kullanılmadan eskidi.
Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Ermeni basını Türkiye nefretini açıkça itiraf etti.
Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

​MHP lideri Bahçeli'den Amasya'da önemli açıklamalar.
Çift katlı otobüs<br> alev alev yandı

Çift katlı otobüs
alev alev yandı

Esenyurt'ta halk otobüsünde korku dolu anlar.
Erdoğan'dan çok net mesajlar: Paramparça edeceğiz
Gündem

Erdoğan'dan çok net mesajlar: Paramparça edeceğiz

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, S-400 alımı ve F-35 krizi ile ilgili olarak "S-400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum" dedi. Erdoğan, ayrıca, "Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız. Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız." dedi. Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin de sonbaharda başlatacağını belirtti.
Bursa Büyükşehir’den huzur hakkı algısına jet yalanlama
Gündem

Bursa Büyükşehir’den huzur hakkı algısına jet yalanlama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın belediyenin 8 şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ve 50 bin lira huzur hakkı aldığı iddiasına Büyükşehir Belediyesi’nden jet yalanlama geldi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şirketlerde huzur hakkı bin TL’dir. Başkan da diğer üyelerle aynı bedeli almaktadır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası gerçek dışıdır. Kendisi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş olup, aldığı toplam huzur hakkının, emsal belediye başkanlarının sadece bir şirketten aldığı huzur hakkından daha düşük miktarda olduğu görülecektir" denildi.
Hakkari'de 1 asker şehit oldu, 3 terörist öldürüldü
Gündem

Hakkari'de 1 asker şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.