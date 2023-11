Yaralılar hastanelere yürüyerek gidiyor

Gazze'deki Şuheda el-Aksa Hastanesi’nde görev yapan Doktor Muhammed Hac, “Gazze’de bütün imkanlar bittiği için artık yaralılar yürüyerek tedavi olmaya hastanelere gidiyor. Şifa Hastanesi şu an kullanılmaz halde. Oraya ne yaralı giriyor ne de yaralılar çıkabiliyor. Şifa Hastanesinden çıkmaya çalışan yaralılar ise 14 kilometre güneye doğru yürüyerek hastanelere gidip tedavi olmaya çalışıyor” dedi. El-Aksa Hastanesi’nde de artık hastaları tedavi edemediklerini belirten Hac, “Tedavi edemediğimiz için günde onlarca insanın öldüğünü söylemek mümkün. Bölgede her şey tükenmiş durumda. Ameliyat yapamıyoruz, yaralılar artık kendi imkanlarıyla tedavi olmak için farklı hastanelere gidiyor. Şifa hastanesinden çıkmaya çalışan yaralılar saatlerce süren yürüme mesafelerinde farklı hastanelere ulaşmaya çalışıyor. 14 kilometre güneye doğru yürüyen yaralılar var. Şifa hastanesinin kuşatılması ve birkaç bölümünün bombalanmasıyla birlikte orada büyük bir felaket yaşanıyor. Doktor arkadaşlarımız ile iletişim kuramıyoruz. Şifa hastanesinde bulunan tanıdıklarımız orada artık tedavilerin yapılamadığını söylüyor. İşgalci İsrail kuvvetleri Gazze’nin en büyük hastanesinin sistemini çökertip yaralıların tedavisini engelliyor. Gazze’de bütün hastaneler şu an bu durumda” dedi. "Hastanemizde defnedilmemiş cesetler var, artık şehitleri hastanenin avlusuna toplu halde defnediyoruz. Hepimiz ölümü bekliyoruz" diyen Hac, yaralıların hastanelere nakil edilmesi için en çok ihtiyaç duyulan Ambulansların dahi kullanılamaz halde olduğunu söyledi.