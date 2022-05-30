Dünya Yemende Husilerin yerleştirdiği mayınlar üç günde dokuz can aldı İkisi çocuk biri kadın
ORTADOĞU

Yemen'de Husilerin yerleştirdiği mayınlar üç günde dokuz can aldı: İkisi çocuk biri kadın

Yemen'de İran destekli Husi milislerin döşediği mayınların patlaması sonucu son 3 günde ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere toplam 9 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg başta olmak üzere insan hakları örgütlerine, Husilerin mayın tuzaklamaya son vermesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yemende Husilerin yerleştirdiği mayınlar üç günde dokuz can aldı: İkisi çocuk biri kadın
Arşiv

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Husiler tarafından döşenen mayınların can almaya devam ettiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÇAĞRI

  • Hudeyde ve Beyda vilayetlerinde son 3 günde patlayan mayınlar sebebiyle 9 sivilin hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg başta olmak üzere insan hakları örgütlerine, Husilerin mayın tuzaklamaya son vermesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

SİVİL KAYIPLARINDA ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ

Hudeyde'deki BM Misyonu (UNMHA) dün, mayınlar nedeniyle sivil kayıpların sayısında endişe verici bir artış olduğunu açıklayarak, sorunun çözülmesi için uluslararası destek çağrısında bulunmuştu.

  • Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

  • BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen halkı sahipsiz
DÜNYA
Yemen halkı sahipsiz

Yemen'de ateşkes mümkün mü?
DÜNYA
Yemen'de ateşkes mümkün mü?

Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 136 kez deldi
DÜNYA
Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 136 kez deldi
Şehide yürek yakan veda

Şehide yürek yakan veda

Yüzlerce Diyarbakırlı Ulu Cami avlusunda toplandı.
23 milyon Euroya satmadım

'23 milyon Euro'ya satmadım'

​Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transferler hakkında konuştu.
Nedim Şenerden Demirtaşın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete: Altılı masada HDPnin ruhu duruyor

Parti ​Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Brent petrolde yeni zirve

Brent petrolde yeni zirve

Aylar sonra kritik eşiği aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.