Yine teröristlerin safına geçtiler: "ABD PKK’yı eğitiyor" itirafına Washington Post'tan düzeltme

Evlat Nöbeti'nin 4. yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da konuştu. Soylu, ''PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD uşağıdır. Bizim ABD'ye ve Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar. Bin 97 gündür 309 evladı için ailelerin feryadı. Çocukları dağa götürenlere değil sadece isyan onları maşa olarak kullananlaradır da'' açıklamasında bulundu.